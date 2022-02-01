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01 Şubat 2022 Salı 08:30:00 - Güncelleme:01 Şubat 2022 Salı 08:30:00

Bağışıklık güçlendiren beslenme reçetesi

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Turunçgiller, kivi, limon tüketip, nane, limon, adaçayı ve ıhlamur içerek vücut enerjisini yükseltmemizi öneren uzmanlar özellikle; tavuk-hindi eti, süt, peynir, yoğurt ve yumurta tüketerek mutluluk hormonunu artırmayı öneriyor.

Turunçgiller, kivi, limon tüketip, nane, limon, adaçayı ve ıhlamur içerek vücut enerjisini yükseltmemizi öneren uzmanlar özellikle; tavuk-hindi eti, süt, peynir, yoğurt ve yumurta tüketerek mutluluk hormonunu artırmayı öneriyor.

Kış aylarında enerji alımınızın normale göre daha çok arttığını, kilo almaya açık olduğunuzu, yaza göre daha karamsar ve enerjinizin düşük olduğunu hissediyorsanız, yalnız değilsiniz. Kış mevsiminde daha kapalı havalarda ve kapalı ortamlarda vakit geçirmek hem iştah yönetimini hem de duygu durumunu olumsuz etkileyebiliyor. Dolayısıyla mutluluk, canlılık ve zindelik hissi veren serotonin hormonu daha az salgılanıyor. Beslenme ve Diyet Uzmanı Dyt. İrem Aksoy "Kış aylarında sağlığımızı tehdit eden patojenlere karşı iyi bir silahımız var ve bunu güçlendirmek bizim elimizde. Kışı sağlıklı geçirmek, vücut direncini artırmak ve bağışıklık sistemini kuvvetlendirmek istiyorsanız beslenme durumunuzu gözden geçirebilirsiniz" diyerek şu tavsiyelerde bulunuyor.

Kış ayının meyve ve sebzelerinin besin bileşiminde bulunan antioksidanlar, vitamin ve mineraller bağışıklık fonksiyonunu artırarak kış hastalıklarına karşı savunma geliştirir. Turunçgiller, kivi, limon, brokoli, biber ve ıspanak gibi yeşil yapraklı sebzeleri C vitaminini doğal olarak almak için kullanabilirsiniz. Kışın ihtiyacınız olan vitamin, mineral ve antioksidanlar için günde 5-6 porsiyon rengârenk meyve ve sebzeleri tüketmeyi ihmal etmeyin.

2. Adaçayı, ıhlamur, nane ve limonlu çay için

Kuşburnu, adaçayı, ıhlamur, kara mürver ve nane-limon çayı gibi içimizi ısıtacak çaylara ek olarak zencefil, zerdeçal, tarçın gibi baharatların sağlık yararlarından da faydalanabildiğiniz özel bir tarifiniz olmalı.

3. Egzersiz yapmayı alışkanlık edinin

Havaların soğuk olması sebebiyle daha çok kapalı ortamlarda vakit geçirme ve açık hava yürüyüşlerinde azalma enerji harcamanızı azaltacaktır. Bu durumda normal beslenmenize devam etseniz bile kilo almaya yatkınlığınız daha çok artabilir. Açık hava yürüyüşleri mümkün değilse bile enerji harcamanızı arttıracak egzersizler planlayabilirsiniz.

4. Yumurta ve yoğurt stresten uzak tutar

Mutluluk hormonu olarak bilinen serotonini arttırmak için beslenmenizde triptofan açısından zengin; tavuk-hindi eti, süt, peynir, yoğurt, yumurta, soya fasulyesi, fıstık ve badem gibi besinlere yer verebilirsiniz. Beslenme durumunuzu iyileştirirken, stresi azaltacak ve sizi mutlu edecek hobiler edinmeyi unutmayın.

Etiketler : Bağışıklık güçlendiren beslenme yumurta yoğurt eğzersiz
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