Bağırsaktaki kanser, kanama şeklinde kendini gösterebilir

İdrar yollarını veya bağırsakları ilgilendiren bir kanser, erken dönemde idrarda veya dışkıda kanama şeklinde kendini gösterebilir. Üroloji uzmanı Prof. Dr. Rahim Horuz, "İdrar yollarını veya bağırsakları ilgilendiren bir kanser, erken dönemde idrarda veya dışkıda kanama şeklinde kendini gösterebilir. Testis, meme, lenf bezi ve cilt-cilt altı doku kanserlerinde olduğu gibi, el ile hissedilen şişlikler, sertlikler ve düzensizliklere karşı dikkatli olun" ifadelerini kullandı. Kanserin organa bağlı olarak erken ve geç dönemlerde belirti verdiğini aktaran Horuz, dokunun kanserleşmeye başladığında erken dönemde belirti göstermediğini açıkladı. Ailede kanser öyküsü bulunan ve riskli yaş grubunda olanların belirtiler konusunda bilinçlenmesi gerektiğini belirten Horuz, "İdrar yolları ve bağırsakları ilgilendiren bir kanser, erken dönemde idrarda veya dışkıda kanama şeklinde kendini gösterebilir. Testis, meme, lenf bezi ve cilt-cilt altı doku kanserlerinde olduğu gibi, el ile hissedilen şişlikler, sertlikler ve düzensizliklere karşı dikkatli olunmalı. Erken teşhis, erken ve eksiksiz bir tedaviye fırsat tanır" ifadelerini kullandı.

