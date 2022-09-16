Bağırsak florasını probiyotik dengeler

Uzm. Diyetisyen Deniz Tığlı Torun, "Tatillerde yapılan en büyük hatalardan biri düzensiz öğünler. Bu sebeple tatil dönüşü ilk olarak düzenli beslenmeye geri dönmek gerekiyor" dedi. Bağırsak sağlığının önemli bir konu olduğunu ifade eden Torun, "Seyahat döneminde kullanmadıysanız seyahat sonrası bir süre probiyotik kullanarak bağırsak floranızı düzenlemeye destek olabilirsiniz. Yine tatillerde düzensizleşen bir konu uyku düzenidir. Düzensiz ve yetersiz uyku metabolizmanıza zarar verir, bedeninizi yorar. Evinize ve rutininize döner dönmez uykunuzu düzenlemeyi ihmal etmeyin. Tatilden kilo almış olarak dönerseniz mutlaka birkaç hafta boyunca haftalık olarak tartı takibinizi yapın. Kilo alımının fark etmeden devam etmesini önlemek için tart takibi çok önemlidir. Rutininize döndüğünüzde alınan kilo kendiliğinden gidecektir. Eğer tatil öncesi kilonuza inmediğinizi gözlemlerseniz sağlıklı bir beslenme programına başvurmayı ihmal etmeyin ki bu alınan kilo sizde kalıcı olmasın" şeklinde konuştu.

