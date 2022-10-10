Ateş, halsizlik ve öksürük varsa okula göndermeyin

Uzmanlar, Kovid-19'un sadece hafif şekilde, basit bir gribal enfeksiyon halinde seyrettiği için ölümcül salgının sonuna gelindiğini belirtiyor. Fakat öğrenci anne babalarını "Ateş, halsizlik ve öksürük durumunda çocuklarınızı okula göndermeyin. Bir iki gün bekleyin ve şikayetleri geçince okula yollayın" diye uyarıyor. Son Kovid-19 virüs varyantının bulaşıcılık katsayısının ilk salgındaki varyantlara oranla 20 kat fazla olduğunu hatırlatan Prof. Dr. Şevket Özkaya, bunun bir hasta çocuğun virüsü sınıftaki diğer çocuklara bir iki gün içinde bulaştırması demek olduğunu belirtti. Prof. Dr. Özkaya, "Daha önce bir sınıfta 2 öğrenci pozitif olunca sınıf kapatılıyordu. Şimdi bulaşma oranı 20 kat fazla. Bu durumda hemen hemen sınıfın tamamının enfekte olmasını bekleyebiliriz. Bu da eğitimde aksamalara neden olacak" diye konuştu. Bunun da hem ailenin iş gücü kaybı hem de virüsün yeni mutasyonlara yol açma riski taşıdığını belirtti. Bu yüzden ailelerin dikkatli ve sorumlu davranarak, ateş, halsizlik, öksürük gibi şikayetleri fark etmeleri durumunda çocuklarını okula göndermemelerini tavsiye etti. Durumun suistimal edilmemesi uyarısında da bulunarak, "Bir iki gün bekleyin ve şikayetleri geçince okula yollayın" dedi.

