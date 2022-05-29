Astım tedavisinde ilaçlar kadar dış etkenler de önemli

Astım hastalığının tedavisinde ilaçlar kadar dış etkenlerin de önemli olduğuna vurgu yapan Göğüs Hastalıkları, İmmünoloji ve Alerji Uzmanı Prof. Dr. Gülfem Elif Çelik, "Uygun tedavi ile yaşam kalitesini yükseltebiliyoruz. Evde astım hastası birisi varsa asla hiçbir odada sigara içilmemesi gerekir. Astım tedavi edildiği zaman yüz güldüren bir hastalıktır" dedi. Astım krizinin de tedavisinin bulunduğunu belirten Çelik, "Nefes darlığında olağan dışı bir artış olduğu zaman hastalar hemen doktoru ile iletişime geçerse o atak ilerlemez. İlaç tedavisini düzenli olarak uygulayan hastalarımızda atak sayısı düşüyor. Hastalarımız hiç endişe etmesin. Bazıları atak geçirebilir, bazıları da geçirmeyebilir. Bu da onların elindedir" ifadelerini kullandı.

