Kalp damar hastalıkları Dünya'da ölümün birinci nedenlerinden birisi. Ülkemizde de ölümlerin birinci nedeni kalp damar hastalıkları. Doç. Dr. Selami Demirelli, "Ülkemizde dünya milletlerine göre 10-15 yıl önce kalp damar hastalıklarına yakalanmaktayız. Dolayısıyla bizim çok daha dikkatli olmamız gerekiyor" dedi. Doç. Dr. Selami Demirelli, sağlıksız beslenme konusuna da değinerek, sağlıksız beslenmenin de kalp damar hastalığını tetiklediğini vurguladı. Demirelli, "Kalp damar sağlığı genetik problemin yanı sıra ve sağlıksız beslenme ile yakın ilişkilidir. Kalp damar hastalığını sağlıksız yaşam, aşırı kilo alımı, aşırı tuz tüketimi, sigara, alkol ve kirli hava gelmektedir. Ülkemizde aşırı bir şekilde tuz tüketimi söz konusu. Dünya Sağlık Örgütü günlük 5 gram tuz tüketimini önerirken; ülkemizde tuz tüketim oranı 15-16 gramın üstünde. Aslında biz aşırı tuz tüketerek kendimizi zehirliyoruz. Bu kalp ve damar sağlığını olumsuz etkilemektedir. Dolayısıyla ülkemizde hızlı bir şekilde tuz tüketimini azaltmamız gerekiyor" diye konuştu.

