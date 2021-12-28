Aşılanmamış meyveler beyin iltihabı nedeni

Virüsler ve mikroorganizmaların neden olduğu beyin iltihabı tıbbi ismiyle ensefalit yakın tarihlerde Hindistan'da salgın biçiminde ortaya çıkarak ciddi can kayıplarıyla sonuçlanmıştır. Beyin fonksiyonlarına zarar vererek kalıcı hasarlara yol açan bu hastalık; yaş, cinsiyet, coğrafya fark etmeksizin birçok nedene bağlı olarak gelişebiliyor. Nöroloji Uzmanı Uz. Dr. Hüseyin Konca, "Virüs ve viral enfeksiyonlardan kaynaklandığı bilinen beyin iltihabı, kan ve idrar yollarından hatta deride bulunan açık yaradan dahi vücuda girme özelliğine sahiptir. Vücuda giren virüs ve enfeksiyonlar beyin dokusuna yerleşerek felç, inme, hafıza kaybı, görme ve işitme bozukluğu gibi kalıcı hasarlara neden olmaktadır" dedi. Uz. Dr. Konca, "Beyin iltihabı aşılanmamış meyve ve sebzelerden kaynaklanabilir. Diğer nedenler de hijyen şartlarının kötü olması, güçsüz bir bağışıklık sistemi, deride kesi, yara gibi açık bir bölgenin bulunması, aşılanmamış veya eksik aşılanmış olmak, yabani hayvan tarafından ısırılmış olmak ve beslenme yetersizliği olarak sıralanabilir" diye uyardı.

