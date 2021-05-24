Aşılama ile rahim ağzı kanseri tarih olacak

Uzmanlar, doğru aşılama politikaları ve Pap Smear testi ile bu hastalıktan kurtulmanın mümkün olduğu görüşünde. Jinekolojik Onkoloji Cerrahisi Uzmanı Doç. Dr. Mehmet Gökçü, "Bu kanserin sebebi HPV virüsü olduğu için aşı yaptığımızda bu kanseri engelleyebiliyoruz. Önümüzdeki yüzyıl içerisinde dünyada aşı yoluyla engellenebilen ilk kanser rahim ağzı kanseri olacak. Bunu başarmamız için 45 yaş altındaki her kadının ve 9 yaşından büyük her kız çocuğunun aşılanması gerekiyor" dedi.



ERKEN TEŞHİS HAYAT KURTARIYOR

30 yaşından küçük kadınların yılda bir defa Pap Smear testi yaptırması gerektiğini söyleyen Doç. Dr. Mehmet Gökçü, "30 yaşından büyükler ise 3 kez ardışık smear sonucu negatif ise 2-3 yılda bir smear testi tekrarlanmalıdır. HPV rahim ağzına bulaştıktan sonra HPV'nin kansere yol açması 10 yıl veya daha fazla bir süre alıyor. On yıl içerisinde rahim ağzı kanseri gelişmeden, önce enfeksiyon sonra prekanseröz lezyonlar gelişiyor. Sonuçta HPV virüsü olan hastaların yaklaşık yüzde 3 ila 4'ü kansere dönebiliyor. Bu on yıl içerisinde sağlıklı kadınların doktorlarına gidip bir Pap Smear ve HPV taraması yaptırması durumunda biz bunu erken safhada tespit ediyoruz. Daha kansere dönmeden çok basit günübirlik girişimlerle kansere ilerleyecek dokuyu çıkarıp hastalarımızı tedavi ediyoruz. Kısaca rahim ağzı kanseri tamamen engellenebilen bir kanser türü" şeklinde konuştu.