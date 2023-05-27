VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Bakan Özer'den rehber öğretmen adaylarına müjde! Zorunlu olacak
"Depremzede vatandaşlarımız için toplam 1 milyar 851 milyon lira kaynak aktardık"
Demokrat Partinin başkan adayları arasında şimdilik avantajlı konumda
TikTok'ta ‘Tako' dönemi
Dersimiz: Göletlere girmeyin!
Bir günlüğüne asker oldular
27 Mayıs 2023 Cumartesi 07:21:00 - Güncelleme:27 Mayıs 2023 Cumartesi 07:21:00

Antidepresanlar antibiyotik direncine neden oluyor

ABONE OL

Alınan tüm önlemlere rağmen antibiyotiklere dirençli enfeksiyonlar nedeniyle her yıl 750 binden fazla kişi yaşamını yitiriyor ve bu sorunun önüne geçilememesi halinde önümüzdeki 30 yıl zarfında bu sayının yılda 10 milyon kişiye ulaşacağı tahmin ediliyor.

Alınan tüm önlemlere rağmen antibiyotiklere dirençli enfeksiyonlar nedeniyle her yıl 750 binden fazla kişi yaşamını yitiriyor ve bu sorunun önüne geçilememesi halinde önümüzdeki 30 yıl zarfında bu sayının yılda 10 milyon kişiye ulaşacağı tahmin ediliyor. Doç. Dr. Müjde Eryılmaz "Yaptığımız araştırma sonucunda antidepresanlara maruz kalan bakterilerin direnç mekanizmalarını aktif hale getirerek antibiyotiklere karşı direnç kazandığını gözlemledik. Antibiyotikler, bakteriyel enfeksiyonların tedavisinde elimizdeki en önemli silahlar. Her hastalığın tedavisinde antibiyotik kullanılmaz. Gerektiği dozda ve sürede hekim kontrolü altında antibiyotiklerin kullanılması gerekiyor" diye konuştu.

Etiketler : Antidepresanlar antidepresan antibiyotik direnci
Sırada koşmak var

Sırada koşmak var
Güzeller buluşması

Güzeller buluşması
Gençlere tavsiye verdi

Gençlere tavsiye verdi
Yıllık performans

Yıllık performans
4 milyonluk 'Gülümse'

4 milyonluk 'Gülümse'
Konserler başlıyor

Konserler başlıyor
Dünya listelerinde

Dünya listelerinde
Spontane yaşıyor

Spontane yaşıyor
Hediye yerine bağış isteği

Hediye yerine bağış isteği

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX