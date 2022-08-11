Anne sütünün ağrı kesici etkisi var

Yeni doğan bebeğin ilk 6 ay boyunca tüm ihtiyaçlarını karşılayan anne sütünün, aynı zamanda anne ile bebek arasındaki özel ilişkinin kurulmasında rol oynayan "mucizevi bir besin" olduğu biliniyor. Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Özlem Türkoğlu, her bebeğin ilk 6 ay boyunca D ve K vitamini hariç tüm gereksinimini karşılayan anne sütünün yüzde 88'inin sudan oluştuğunu ve bu süreçte bebeğe su dahil hiçbir ek besin verilmemesi, 6. aydan sonra ise uygun ek besinlere başlanması ve emzirmenin 2 yaşına kadar devam edilmesi gerektiğini kaydetti. Türkoğlu, "Bağışıklığı güçlendirdiği gibi zatürre, orta kulak iltihabı, menenjit, ishal gibi hastalıkların görülme sıklığı anne sütü ile beslenen bebeklerde daha az görülüyor. Sindirimi kolay olduğundan gaz sancıları, kabızlık ve ishal gibi durumlar daha az görülüyor. Bebeğin beyninin daha iyi gelişmesini sağlıyor. Bebek için ağrı kesici, sakinleştirici ve rahatlatıcı etki taşıyor. Bebeği astım ve bazı alerjik hastalıklardan koruyor. Şişmanlık riskini azaltıyor. Şeker hastalığından ve bazı bağırsak hastalıklarından koruyor. Bazı kanser türlerine karşı koruyor" diye konuştu.

