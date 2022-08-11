VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Türkiye, Kırım Tatar Türklerine süresiz ikamet izni vermeye başladı
İstanbul'un Karadeniz'e açılan sahillerindeki tehlike: Rip akıntısı
Güney Kore'de bodrum kattaki konutlar kullanılmayacak
Tahıl yüklü bir gemi kötü hava koşulları nedeniyle Ukrayna'dan ayrılamadı
Türkiye Ürün İhtisas Borsasında işlem hacmi 3 yılda 56 milyar lirayı geçti
Ticaret Bakanlığı koordinasyonunda geçen yıl 209 bin parti ürün denetlendi
Halkbank, libero Deniz İvgen'i kadrosuna kattı
Spor Toto Süper Lig'de 2. haftanın perdesi açılıyor
Sertap Erener, İstanbul Festivali'nde sahne aldı
Biri turuncu kategoride 3 terörist etkisiz hale getirildi
Bakan Dönmez süre verdi: Milletimizle müjdeyi paylaşacağız
İletişim Başkanı Altun hedefi açıkladı
Şehit Eren Bülbül'ün son fotoğrafı ortaya çıktı
İtalya gemisi emsal olacak: Başvurun, izin verelim
Ailesinden 4 kişiyi öldürüp intihar etti! Korkunç detaylar ortaya çıktı
Ülkeyi sarsan FBI baskını! Anayasal hakkını kullandı
İBB'nin kıyımı belgelendi
Akıl yaşta değil değil
Vitaminin fazlası zarar
Anne sütünün ağrı kesici etkisi var
Brokoli ile zencefil kökü saç ve tırnakları güçlendirir
Serinlemek isterken hasta olmayın
Uzman Astrolog Aşkın Şengün ile günlük burç yorumları - 11 Ağustos
Megakent'te turuncu alarm... 7 bin şimşek bekleniyor
11 Ağustos 2022 Perşembe 09:00:00 - Güncelleme:11 Ağustos 2022 Perşembe 09:00:00

Anne sütünün ağrı kesici etkisi var

ABONE OL

Yeni doğan bebeğin ilk 6 ay boyunca tüm ihtiyaçlarını karşılayan anne sütünün, aynı zamanda anne ile bebek arasındaki özel ilişkinin kurulmasında rol oynayan "mucizevi bir besin" olduğu biliniyor.

Yeni doğan bebeğin ilk 6 ay boyunca tüm ihtiyaçlarını karşılayan anne sütünün, aynı zamanda anne ile bebek arasındaki özel ilişkinin kurulmasında rol oynayan "mucizevi bir besin" olduğu biliniyor. Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Özlem Türkoğlu, her bebeğin ilk 6 ay boyunca D ve K vitamini hariç tüm gereksinimini karşılayan anne sütünün yüzde 88'inin sudan oluştuğunu ve bu süreçte bebeğe su dahil hiçbir ek besin verilmemesi, 6. aydan sonra ise uygun ek besinlere başlanması ve emzirmenin 2 yaşına kadar devam edilmesi gerektiğini kaydetti. Türkoğlu, "Bağışıklığı güçlendirdiği gibi zatürre, orta kulak iltihabı, menenjit, ishal gibi hastalıkların görülme sıklığı anne sütü ile beslenen bebeklerde daha az görülüyor. Sindirimi kolay olduğundan gaz sancıları, kabızlık ve ishal gibi durumlar daha az görülüyor. Bebeğin beyninin daha iyi gelişmesini sağlıyor. Bebek için ağrı kesici, sakinleştirici ve rahatlatıcı etki taşıyor. Bebeği astım ve bazı alerjik hastalıklardan koruyor. Şişmanlık riskini azaltıyor. Şeker hastalığından ve bazı bağırsak hastalıklarından koruyor. Bazı kanser türlerine karşı koruyor" diye konuştu.

Etiketler : Anne sütü Yeni doğan bebeği Uzmanı Dr. Özlem Türkoğlu
Sakin tatili seviyor

Sakin tatili seviyor
Eski eşinin adı çıldırttı

Eski eşinin adı çıldırttı
Festival başlıyor

Festival başlıyor
Sahnesinde 7 dilde şarkı söyledi

Sahnesinde 7 dilde şarkı söyledi
Aşkın ilk karesi

Aşkın ilk karesi
Nil'le Boğaz renklendi

Nil'le Boğaz renklendi
Kötü huyu belli oldu

Kötü huyu belli oldu
Aslı'nın yüzü gülüyor

Aslı'nın yüzü gülüyor
Kadırgalı'ya ağır hakaret!

Kadırgalı'ya ağır hakaret!

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX
<<<<<<< Updated upstream >>>>>>> Stashed changes