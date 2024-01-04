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Anksiyete ve depresyon sindirime de zarar
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04 Ocak 2024 Perşembe 07:05:00 - Güncelleme:04 Ocak 2024 Perşembe 07:05:00

Anksiyete ve depresyon sindirime de zarar

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Türkiye'nin de aralarında yer aldığı 33 ülkede yapılan bilimsel çalışma, anksiyete ve depresyonun mide-bağırsak sistemini bozduğunu ortaya çıkardı.

"Roma IV" isimli çalışma, endişe, stres, mutluluk, huzursuzluk gibi belirtilerle kendini gösteren anksiyete, depresyon gibi duygu durum bozukluklarının, sindirim sistemi üzerinde etkili olduğunu gösterdi. Prof. Dr. Serhat Bor, "Fonksiyonel sindirim sistemi hastalıkları, kişinin yaşam kalitesini düşürüp, iş gücü kaybına, gereksiz tetkiklere ve ilaç tüketimine neden olduğundan toplumlara maliyeti yüksektir. Genelde kadınlarda daha sık görülür ve yaş ilerledikçe sıklıkları azalır" dedi.

Etiketler : anksiyete depresyon sindirim
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