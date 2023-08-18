Aniden klimanın karşısına geçmeyin
Çok sıcak ortamdan birden soğuk ortama girilmesi damarlarda büzüşme yaparak kalp krizine veya tansiyon yüksekliğine yol açabilir.
Çok sıcak ortamdan birden soğuk ortama girilmesi damarlarda büzüşme yaparak kalp krizine veya tansiyon yüksekliğine yol açabilir. Prof. Dr. Merih Kutlu, "Bu nedenle kalp hastalarının klimanın karşısında oturmaması, ortam sıcaklığının 25 derece civarında olması önemli" dedi. Kutlu, "Ne yazık ki gizli kalp hastalığı olan kişileri önceden belirlemek mümkün değil. Bu nedenle sıcak ve nemli havalarda saat 11.00-16.00 arasında, güneşin dik geldiği saatlerde sokağa çıkmamak lazım" diye uyardı.
- Aniden klimanın karşısına geçmeyin
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