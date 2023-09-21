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21 Eylül 2023 Perşembe 07:24:00 - Güncelleme:21 Eylül 2023 Perşembe 07:24:00

Alzheimer her beş yılda iki kat artıyor

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Alzheimer hastalığının unutkanlığın yanı sıra pek çok zihinsel fonksiyonu da etkilendiğini belirten Nöroloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Özgür Bilgin Topçuoğlu, hastalığın her beş yılda iki kat arttığına dikkat çekti.

Alzheimer hastalığının unutkanlığın yanı sıra pek çok zihinsel fonksiyonu da etkilendiğini belirten Nöroloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Özgür Bilgin Topçuoğlu, hastalığın her beş yılda iki kat arttığına dikkat çekti. Prof. Dr. Topçuoğlu, "Konuşurken doğru kelime bulma güçlüğü, görsel şekilleri ve bunların 3 boyutlu yerleşimlerini anlama güçlüğü, karar verme ve tercih yapma güçlüğü gibi beynin değişik alanlarından köken alan fonksiyonlarda zayıflama bulguları görülebilir" dedi.

Hastalık gelişiminde bahsedilen genetik dışındaki faktörlerin aslında beslenme ile çok yakın ilişkili olduğuna dikkat Topçuoğlu "Alzheimer ve benzeri nörodejeneratif (sinir sisteminde dejenerasyonla giden) hastalıkların patogenezinde oksidasyon ve inflamasyon oldukça önemli yer tutar. Dolayısıyla antioksidan ve antienflamatuvar besinler tüketimi, vücudu oksidasyon yan ürünlerinden korumak ve nöroproteksiyona (sinir hücrelerinin korunmasına) katkıda bulunan besinler önem taşır. Aslına bakılırsa oksidatif stresi önlemek, ya da azaltmak genel olarak tüm vücut sistemleri için önemli olup kalp damar hastalıklarından kansere kadar geniş yelpazede üstünde durulması gereken bir konudur. Meyve, sebze, tam tahıllar, tohumlar/çekirdekler, kuruyemişler, zeytinyağı ve zeytinyağlı sebze yemekleri gibi besinleri içeren Akdeniz diyetiyle beslenme desteklenmelidir. Her gün mümkünse en az 3 porsiyon değişik renkte sebze ve meyve tüketilmelidir. Günde en az 6-8 bardak sıvı tüketimi önemlidir. Su en kolay tercih olmakla birlikte alkol dışındaki tüm sıvılar hesaba alınabilir. Bunun yanında nöroproteksiyona katkı sağladığı düşünülen besinler arasında ceviz, antep fıstığı, makademya, kaju, badem, zerdeçal, tarçın sayılabilir. Antienflamatuvar besinler de beyin sağlığı açısından önemli yer tutar. Bunların içinde de en kolay temin edilenler hindistancevizi yağı, biberiye, yine zeytinyağı, ton balığı, somon ve uskumru gibi yağlı balıklar, lahana gibi koyu yeşil yapraklı sebzeler ve soya ürünleridir" şeklinde konuştu.

Etiketler : Alzheimer Prof. Dr. Özgür Bilgin Topçuoğlu zihinsel fonksiyon
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