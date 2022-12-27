Alt ıslatmanın tek nedeni psikolojik değil

Çocuk Nefroloji Uzmanı Prof. Dr. Pınar Işık Ağras, "Çocuklarda yatak ıslatma tıbbi adıyla 'enürezis', tanım olarak 5 yaş üstündeki bir çocuğun ayda 1-2 kezden fazla uyku sırasında istem dışı idrar kaçırmasıdır. Bazı çocuklar gündüz idrar kaçırma, sık tuvalete gitme, tuvalete gittiğinde idrar yapamama veya tuvaletten çıkınca çiş hissinin devam etmesi gibi semptomlar gösterir. Bu çocukların mesane ve işeme fonksiyonlarının değerlendirilmesi gerekir. 5 yaşındaki çocukların yüzde 20'si, 7 yaşındaki çocukların yüzde 10'u, ergenlik çağındaki çocukların yüzde 1-2'si enürezis sorunu yaşamaktadır" dedi. Prof. Dr. Ağras, ailelerin bu durumun psikolojik olup olmadığını merak ettiğini aktararak, yapılan çalışmaların enürezisli çocuklardaki psikolojik etkilenmenin idrar kaçırma probleminde ikincil olduğunu kaydetti. Ağras, "Enürezisli çocukların aileleri incelendiğinde yüzde 60-80 oranında idrar kaçırma öyküsü görülür. Hem anne hem de babasında çocukken enürezis problemi olan çocukların yaklaşık yüzde 75'inde, sadece bir ebeveyninde olan çocukların yüzde 40'ında enürezis ortaya çıkabilir" ifadelerini kullandı.

