VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Bakan Kirişci'den 'çip süresi' açıklaması: Uzatma olabilir
"İlaç tedarikinin 3-4 hafta içinde normale döneceğini bekliyoruz"
İstanbul'da toplu ulaşıma zam
AK Parti'den 6 yaşındaki çocuğa istismar iddiasına ilişkin araştırma önergesi
TBMM Başkanı Şentop'tan seçim açıklaması
Suriye'nin kuzeyinde 12 terörist etkisiz hale getirildi
27 Aralık 2022 Salı 08:30:00 - Güncelleme:27 Aralık 2022 Salı 08:30:00

Alt ıslatmanın tek nedeni psikolojik değil

ABONE OL

Çocuk Nefroloji Uzmanı Prof. Dr. Pınar Işık Ağras, "Çocuklarda yatak ıslatma tıbbi adıyla 'enürezis', tanım olarak 5 yaş üstündeki bir çocuğun ayda 1-2 kezden fazla uyku sırasında istem dışı idrar kaçırmasıdır.

Çocuk Nefroloji Uzmanı Prof. Dr. Pınar Işık Ağras, "Çocuklarda yatak ıslatma tıbbi adıyla 'enürezis', tanım olarak 5 yaş üstündeki bir çocuğun ayda 1-2 kezden fazla uyku sırasında istem dışı idrar kaçırmasıdır. Bazı çocuklar gündüz idrar kaçırma, sık tuvalete gitme, tuvalete gittiğinde idrar yapamama veya tuvaletten çıkınca çiş hissinin devam etmesi gibi semptomlar gösterir. Bu çocukların mesane ve işeme fonksiyonlarının değerlendirilmesi gerekir. 5 yaşındaki çocukların yüzde 20'si, 7 yaşındaki çocukların yüzde 10'u, ergenlik çağındaki çocukların yüzde 1-2'si enürezis sorunu yaşamaktadır" dedi. Prof. Dr. Ağras, ailelerin bu durumun psikolojik olup olmadığını merak ettiğini aktararak, yapılan çalışmaların enürezisli çocuklardaki psikolojik etkilenmenin idrar kaçırma probleminde ikincil olduğunu kaydetti. Ağras, "Enürezisli çocukların aileleri incelendiğinde yüzde 60-80 oranında idrar kaçırma öyküsü görülür. Hem anne hem de babasında çocukken enürezis problemi olan çocukların yaklaşık yüzde 75'inde, sadece bir ebeveyninde olan çocukların yüzde 40'ında enürezis ortaya çıkabilir" ifadelerini kullandı.

Etiketler : Alt ıslatma Prof. Dr. Pınar Işık Ağras idrar kaçırma
Kızıyla eğlendi

Kızıyla eğlendi
25'inci yıl kutlaması

25'inci yıl kutlaması
Hem göze hem kulağa

Hem göze hem kulağa
Hasan Matias'a kardeş istiyoruz

Hasan Matias'a kardeş istiyoruz
Mavi boncuk kötü haberi duyurdu

Mavi boncuk kötü haberi duyurdu
YouTube'a veda

YouTube'a veda
Şarkıcı Züleyha: Değerlerimizin farkına varmalıyız

Şarkıcı Züleyha: Değerlerimizin farkına varmalıyız
Hayatının kırılma anını açıkladı

Hayatının kırılma anını açıkladı
2023'e Paris'te 'merhaba'

2023'e Paris'te 'merhaba'

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX