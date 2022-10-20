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20 Ekim 2022 Perşembe 09:00:00 - Güncelleme:20 Ekim 2022 Perşembe 09:00:00

Alıç sirkesi kalp krizi riskini azaltıyor

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İç Anadolu bölgesinde doğada kendiliğinden yetişen alıç meyvesinin sirkesi, kalp rahatsızlıkları başta olmak üzere bir çok rahatsızlığına iyi gelirken kansere karşı koruyucu etkisi olduğu düşünülüyor.

İç Anadolu bölgesinde doğada kendiliğinden yetişen alıç meyvesinin sirkesi, kalp rahatsızlıkları başta olmak üzere bir çok rahatsızlığına iyi gelirken kansere karşı koruyucu etkisi olduğu düşünülüyor. Kanseri önlediği, kalp damar hastalıklarına iyi geldiği, bağışıklık sistemini güçlendirdiği, şeker hastalığını ve tansiyonu dengelediği konusunda bilimsel çalışmalarla kanıtlanan alıç meyvesinin sirkesi sene boyu tüketilebiliyor. Su ile karıştırılarak tüketilen alıç sirkesinin mide problemi olanlar tok karnına veya uyumadan önce tüketilmesi öneriliyor.

Etiketler : Alıç sirkesi İç Anadolu bölgesi alıç meyvesinin sirkesi kalp rahatsızlıkları
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