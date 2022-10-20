Alıç sirkesi kalp krizi riskini azaltıyor

İç Anadolu bölgesinde doğada kendiliğinden yetişen alıç meyvesinin sirkesi, kalp rahatsızlıkları başta olmak üzere bir çok rahatsızlığına iyi gelirken kansere karşı koruyucu etkisi olduğu düşünülüyor. Kanseri önlediği, kalp damar hastalıklarına iyi geldiği, bağışıklık sistemini güçlendirdiği, şeker hastalığını ve tansiyonu dengelediği konusunda bilimsel çalışmalarla kanıtlanan alıç meyvesinin sirkesi sene boyu tüketilebiliyor. Su ile karıştırılarak tüketilen alıç sirkesinin mide problemi olanlar tok karnına veya uyumadan önce tüketilmesi öneriliyor.

