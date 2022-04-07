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07 Nisan 2022 Perşembe 07:30:00 - Güncelleme:07 Nisan 2022 Perşembe 07:37:00

Alerjik astım hastalarına baharda polen uyarısı

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Bahar aylarından yaza doğru geçerken, bütün alerjenler, ağaç polenler, otlar, çimenler havaya karışarak astım hastalarında alerji oluştururlar.

Bahar aylarından yaza doğru geçerken, bütün alerjenler, ağaç polenler, otlar, çimenler havaya karışarak astım hastalarında alerji oluştururlar. Kavak, çınar kızıl ağaç gibi ağaçların polen mevsimidir, bu dönemde astım hastalarının dikkat etmesi gerekir. Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Ayhan Değer, "Polenlere alerjisi tespit edilen astım hastalarının, bu mevsimde dışarı çok çıkmalarını, pencereyi açmalarını istemeyiz" dedi. Dr. Ayhan Değer, anne sütü ve Akdeniz tipiyle beslenen insanlarda astımın daha az sıklıkla görüldüğünü sözlerine ekledi. KOAH'la astımın toplumda sıklıkla karıştırıldığına değine Ayhan Değer, " Astım çocuklukta, KOAH orta ve ileri yaşta başlar. Astım kadınlarda, KOAH sigara içen erkeklerde fazladır. Alerji astımda ağır basarken, KOAH'ta direkt bir bağlantı yoktur" açıklamalarında bulundu.

Etiketler : Alerjik astım hastaların KOAH Uzmanı Dr. Ayhan Değer
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