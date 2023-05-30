VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Millet İttifakı genel başkanları Meclis dışında kaldı
Yunanistan geri itti, 48 düzensiz göçmeni Türkiye kurtardı
Rusya'nın başkenti Moskova'ya İHA saldırıları düzenlendi
Küresel piyasalar karışık seyrediyor
İnatlaşmanın temelinde olumsuz yaşantıların etkisi var
Ukrayna: Rusya'nın Kiev'e düzenlediği yoğun İHA saldırısında 1 kişi öldü
30 Mayıs 2023 Salı 07:05:00 - Güncelleme:30 Mayıs 2023 Salı 07:05:00

Akraba evliliği MPS riskini artıyor

ABONE OL

Prof. Dr. Serap Sivri, akraba evliliğinin 25 bin yenidoğumda bir görülen Mukopolisakkaridoz (MPS) hastalığının riskini artırdığına dikkati çekti.

Hacettepe Üniversitesi İhsan Doğramacı Çocuk Hastanesi Çocuk Metabolizma Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Serap Sivri, akraba evliliğinin 25 bin yenidoğumda bir görülen Mukopolisakkaridoz (MPS) hastalığının riskini artırdığına dikkati çekti.

Uzmanlar, MPS'nin vücutta bağ dokusunu ilgilendiren bileşenlerin yok edilememesi, öğütülememesi ve bunun sonucunda bağ dokusunu içeren birtakım maddelerin tüm dokularda ve vücutta birikimi ile kronik hale gelen bir hastalık olduğunu ifade ediyor. Uzmanlar, kendi içinde enzim ve genetik farklılıklar sebebiyle 7 farklı tipte görülebilen MPS'nin boy kısalığı, eklem sertliği, iskelet anormallikleri, gözlerde katarakt oluşması, karaciğer veya dalak büyümesi, yüz hatlarının kabalaşması, dudakların kalınlaşması ve dilin büyümesi gibi belirtileri olduğuna vurgu yapıyor. Öte yandan uzmanlar tarafından 3-6 yaş arasında tanı konulabildiği belirtilen MPS hastalığı, 25 binde 1 görülen çocuk hastalığı olarak ön plana çıkıyor. Prof. Dr. Serap Sivri, "Ailede tanı almış MPS hastası varsa bir sonraki gebelikte anne karnında teşhis alabiliyoruz" diyor.

Etiketler : akraba evliliği mukopolisakkaridoz mps
Hadise Mehmet'i unutamadı

Hadise Mehmet'i unutamadı
‘Mert gibisi çok var'

‘Mert gibisi çok var'
Düğün öncesi film hüsranı

Düğün öncesi film hüsranı
Aşk kısa sürdü

Aşk kısa sürdü
Güzeller buluşması

Güzeller buluşması
Disko kralı

Disko kralı
Hande Erçel'in Cannes şıklığının bedeli belli oldu

Hande Erçel'in Cannes şıklığının bedeli belli oldu
Tan ikiledi

Tan ikiledi
Merve Dizdar Cannes Film Festivali'nde en iyi kadın oyuncu ödülünü aldı

Merve Dizdar Cannes Film Festivali'nde en iyi kadın oyuncu ödülünü aldı

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX