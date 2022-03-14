Dünya'da ve Türkiye'de ölüm oranlarında ön sıralarda yer alan Akciğer kanserinde erken tanı hayat kurtarıyor. Hastalığın 1 ve 2. evrelerindeki tanılar sayesinde hayatta kalma şansı artıyor. Prof. Dr. Hakkı Ulutaş, akciğer kanserinin de en etkin tedavinin cerrahi yöntem olduğunu ancak sinsi seyreden bu hastalık nedeniyle hastaların sadece yüzde 25'inin ameliyat şansı yakaladığını belirtti. Türkiye'de 2020 verilerine göre yılda 44 bin akciğer kanserinin tespit edildiğini ve yaklaşık 37 bin hastanın kaybedildiğini belirten Ulutaş, "Bu nedenle erken tanıda farkındalığı arttırmamız lazım" dedi.