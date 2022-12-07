Ailesinde meme kanseri olanlarda risk 2 kat artıyor

Ailesinde bir veya birden fazla kişide meme kanseri öyküsü olanların kontrollerine dikkat etmesi gerektiğinin altını çizen Medikal Onkoloji Uzmanı Doç. Dr. Savaş Tuna, "Ailesinde meme kanseri öyküsü olan kadınlarda risk artmaktadır. Birinci derece akrabalarında meme kanseri bulunanlarda risk 2 kat artarken, kanserin birden fazla birinci derece yakında da görülmesi riski 5 kat artırmaktadır. Ailesel meme kanseri oranı yüzde 20-30'dur" dedi.



BU BELİRTİLERE DİKKAT EDİLMELİ

Doç. Dr. Savaş Tuna, meme kanserinin belirtilerini şöyle sıraladı: "Memede elle hissedilen bir sertlik veya kitle, iki meme arasında son dönemde ortaya çıkan asimetri, meme başında veya meme cildinde içe doğru çekinti, memede kızarıklık, yara, egzama, kabuklanma, çatlama, meme cildinde portakal kabuğuna benzer görünüm, meme başında şekil veya yön değişikliği, memede olağan dışı şişlik veya boyut artışı, regl dönemlerinde memede rastlanabilenden farklı karakterde ağrı, meme başından akıntı; özellikle pembe veya kırmızı renkte, koltuk altında sertlik, şişlik veya kitle."