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22 Mayıs 2021 Cumartesi 08:30:00 - Güncelleme:22 Mayıs 2021 Cumartesi 08:30:00

Ağrı sendromu kadınlarda daha fazla

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Fibromiyalji sendromu kronik kas iskelet ağrısı, yorgunluk, hafıza problemleri, uyku bozukluğu, duygu durum değişiklikleri gibi şikâyetlere yol açıyor.

Uzman Fizyoterapist Ayşegül Şahin, "Fibromiyalji sendromu bireylerde ciddi fiziksel ve psikolojik sorunlara yol açmaktadır. Sendrom, özellikle erişkin kadınlarda daha sık görülmektedir" dedi. Fibromiyalji sendromlu bireylerde ağrının yerleşiminin değişken olduğunu ve ağrının vücudun farklı bölgelerinde farklı şiddette hissedildiğini belirten Şahin, "Tek bir noktaya yerleşmiş veya bir bölgeye odaklanan ağrı fibromiyalji olarak tanımlanmaz. Fibromiyalji sendromu tanısı için 18 muhtemel tetik noktadan en az 11 tanesinde ağrılı yanıt alınması gerekir" ifadelerini kullandı. Şahin "Fibromiyalji sendromunda görülen sürekli ağrı, uyku, yorgunluk gibi semptomlar, fiziksel ve duygusal bir stres de oluşturmaktadır. Bununla birlikte sürekli ağrı nedeniyle bireylerde hareket etmek istememe ya da hareket korkusu gelişebilmektedir" diye ekledi.

Hastalığın belirtileri hakkında açıklamalarda bulunan Şahin şu ifadeleri kullandı: "Kronik yaygın ağrı ve belli bölgelerde artmış hassasiyet ile birlikte yorgunluk, uyku bozukluğu, parestezi (ciltte karıncalanma, uyuşma hissi), şişlik hissi, baş dönmesi, güçsüzlük, bilişsel problemler ve psikolojik stres fibromiyalji sendromlu bireylerde en sık rastlanan belirti ve bulgular arasındadır. Fibromiyalji sendromunda görülen sürekli ağrı, uyku, yorgunluk gibi semptomlar, fiziksel ve duygusal bir stres de oluşturmaktadır. Bununla birlikte sürekli ağrı nedeniyle bireylerde hareket etmek istememe ya da hareket korkusu gelişebilmektedir."

Hastalığın tedavisinde ilaç uygulamalarının yanı sıra destek tedavi olarak fizyoterapi uygulamalarından da yoğun olarak faydalanmanın mümkün olduğunu söyleyen Şahin, "Ağrı en belirgin şikayetlerden biridir ve yanıcı, batıcı, sızlayıcı gibi farklı biçimlerde ifade edilebilmektedir. Tüm vücuda yayılım gösteren sabah tutukluğu, yorgunluk, uyku bozukluğu ve yorgun uyanma, özellikle ellerde ve kollarda uyuşma ve karıncalanma hissi görülebilmektedir. Bunların haricinde daha az sıklıkla gerilim tipi baş ağrısı, migren, anksiyete, depresyon, irritabl bağırsak sendromu, irritabl mesane sendromu, bilişsel bozukluklar, huzursuz bacak sendromu gibi tablolar da fibromiyalji sendromunda eşlik edebilmektedir ancak bu belirtilerin hiçbiri görülmeyebileceği gibi yalnızca birkaçı da görülebilir."

Etiketler : ayşegül şahin Fibromiyalji kas ağrısı
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