Dikkat! Bu hastalık belirti vermeden krize neden oluyor

Adı bile 'gizli' olan bu hastalığa dikkat! Belirti vermeden krize neden oluyor

Kalp damar tıkanıklıklarının yaklaşık yüzde 20'sinde sessiz iskemi hastalığı görülüyor. Kardiyolog Prof. Dr. Bilal Boztosun, halk arasında gizli kalp, tıbbi adıyla 'sessiz iskemi' olarak bilinen hastalığa ilişkin uyarılarda bulundu. Kalp damar tıkanıklıklarının yaklaşık yüzde 20'sinde görülen sessiz iskemi hastalığının bazen ölümden sonra tespit edilebildiğini belirten Prof. Dr. Boztosun, "Gizli kalp hastalığı olan kişiler, kalp krizinin tipik bulguları olan göğüste sıkışma, yanma, sol kola vuran ağrı gibi şikayetler olmadan kalp krizi geçirebiliyor. Bu durum yaklaşık yüzde 20 hastada görülüyor. Bu hastaların bir kısmına rutin kalp kontrolü esnasında tanı koyabiliyoruz. Maalesef gizli kalp hastalığı tanısı, hastaların bir kısmında ölümden sonra tespit edilebiliyor" dedi.