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22 Nisan 2022 Cuma 07:38:00 - Güncelleme:22 Nisan 2022 Cuma 07:40:00

6 haftada geçmeyen bel ağrısına dikkat

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Uzmanlar, bel ağrılarının yaklaşık yüzde 50'sinin 2 haftada, yüzde 80'inin de 6 hafta içerisinde azalarak geçtiğini belirterek, 6 hafta sonunda geçmeyen bel ağrısının kronik ağrı sınıfına girdiğini söyledi.

Uzmanlar, bel ağrılarının yaklaşık yüzde 50'sinin 2 haftada, yüzde 80'inin de 6 hafta içerisinde azalarak geçtiğini belirterek, 6 hafta sonunda geçmeyen bel ağrısının kronik ağrı sınıfına girdiğini söyledi. Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Doç. Dr. Timur Yıldırım, "Bel ağrısı travma, ağırlık kaldırma veya ani zorlanmalar ile ortaya çıkarken, herhangi bir neden olmadan da meydana gelebilir. Genellikle fiziksel aktivite, uzun süre ayakta kalma ya da uzun süre oturma ile ağrı artarken, istirahat ile azalır. Bel ağrısı, bel bölgesinin ortasından gelen bir derin sızı, yanma şeklinde olabilirken, tek veya çift taraflı kalçaya, uyluğa yansıyan ağrı şeklinde de olabilir" dedi. Bel ağrısının gerçek kaynağını bulmanın zor olduğunu vurgulayan Timur Yıldırım, "Belimiz 5 adet omurgadan ve omurga aralarında disk denilen yastıklardan oluşan bir yapıya sahiptir. Diskin kendisi, çevredeki bağ ve kas dokusu, omurga eklemleri ve kıkırdak yapılar ağrı kaynağı olabilir. Tüm bu yapılar uyum içerisinde gövdenin yükünü taşıyıp, dik pozisyonda durmamızı sağlarken, belirli hareketleri yapmamızı da sağlar. Tüm bu yapılardaki sağlıklı bir omurga ağrıya yol açmaz" şeklinde konuştu.

Etiketler : 6 haftada geçmeyen bel ağrısı Uzmanı Doç. Dr. Timur Yıldırım Beyin ve Sinir Cerrahisi Timur Yıldırım
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