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07 Mart 2023 Salı 08:30:00 - Güncelleme:07 Mart 2023 Salı 08:30:00

24 saatte kanser tanısı

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Patoloji bölümünde, özellikle de moleküler patoloji alanındaki gelişmeler tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de bilim insanlarının pratiğini değiştiriyor.

Patoloji bölümünde, özellikle de moleküler patoloji alanındaki gelişmeler tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de bilim insanlarının pratiğini değiştiriyor. Yeni gelişmeler sayesinde patoloji sonucunu artık haftalarca beklemeye gerek kalmadığını, normal koşullar içinde 24 saatte kansere tanı konabildiğini belirten Patoloji Uzmanı Prof. Dr. Hüseyin Baloğlu, buna ek olarak elektif koşullarda ise özel teknikler kullanılarak 15-30 dakika içinde yine kansere tanı konulabildiğini belirtti. Baloğlu, "Kanserle ilgili olarak önemli gelişmelerden biri de 'Next Generation Sequencing' yani NGS. Yöntem, 'yeni nesil dizileme' olarak dilimize yerleşti. Bu yöntem sayesinde tümöre ait örneklerden yüzlerce geni aynı anda inceleyebiliyor, tanı koymanın yanı sıra hastada hangi tedavinin veya ilacın işe yarayacağını ya da etkili olmayacağını da tespit edebiliyoruz. Bu sayede vakit kaybetmeden de uygun tedaviye başlanması mümkün oluyor" şeklinde konuştu.


Etiketler : 24 saatte kanser tanısı Patoloji bölümü Patoloji Uzmanı Prof. Dr. Hüseyin Baloğlu

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