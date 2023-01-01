2023 yılında ruh sağlığı için... Mutluluk garantili formüller

Özellikle son iki yıldır umutlu olmak, fiziksel ve ruhsal sağlık, hayal kırıklığı, salgınlar, göç, savaş, çevre ve iklim sorunları derken insanların ruh sağlığı ve ruhsal iyilik halinin sağlanması ülkelerin toplumların öncelik vermesi gereken bir konu olarak gündemimizden hiç düşmedi. 2023'e 'merhaba' dediğimiz bugün Psikolog Yeliz Arda'ya 'Yeni yılda ruh sağlığını nasıl korumalıyız?' diye sorduk. Sağlıklı beslenme, düzenli uyku ve hareketli yaşam tarzının psikolojimiz için de çok önemli olduğunu hatırlatan Psikolog Yeliz Arda şu önerilerde bulundu:

MUTLULUK HORMONU İÇİN İYİ UYKU ŞART



ykunun genel sağlığımız için önemli olduğunu biliyoruz. Vücudumuzu onarmaya, gün içindeki bilgilerin kalıcı hafızaya atılması ve mutluluk hormonlarının da salgılanması için iyi uyku son derece önemlidir. Gün boyunca bize güç sağlayacak enerjiyi verir ve hatta bağışıklık sistemimizi güçlendirir. Yetersiz uyku (hem akut hem de kronik) ruh halini olumsuz etkiler ve zihinsel sağlık bozuklukları riskini arttırabilir.

10 DAKİKA BİLE OLSA HAREKET ET



Hangi hareketin seni en iyi hissettirdiğini bulmak ve tekrarlamak! Hareketlerinizle ne kadar tutarlı olursanız, günde sadece 10 dakika bile olsa, kendinizi o kadar iyi hissedersiniz!

GÜNDE 5 DAKİKA MEDİTASYON DENEYİN



Meditasyonda yeniyseniz, bir uygulamaya başlamak göz korkutucu gelebilir. Ancak unutmayın, meditasyon yapmanın doğru ya da yanlış bir yolu yoktur! Her şey zihniniz, bedeniniz ve düşüncelerinizle mevcut olmakla ilgilidir. Hepimizin ayıracak 5 dakikası her zaman var, değil mi? Zamanınız kısıtlı olsa bile biraz sakinleşmeye ihtiyacınız varsa, 5 dakikalık meditasyonunu deneyin.

SAĞLIKLI SINIRLAR BELİRLEYİN



Zihinsel sağlığınızı korumak söz konusu olduğunda sağlıklı sınırlar koymak bir tercih değil zorunluluktur. Bu sağlıklı iş/yaşam sınırları veya anneniz, partneriniz, arkadaşınız ve hatta patronunuzla sağlıklı sınırlar olabilir Evet, özellikle ilk başladığınızda sınır belirleme rahatsız edici olabilir. Ancak pratik mükemmelleştirir.

ABUR CUBUR VE ŞEKERLE VEDALAŞIN



Beyin için iyi olan besin maddelerini kaçırmanın yanı sıra, yeterince yememek (veya iltihaplı yağlar ve yapay şekerler gibi çok fazla abur cubur yememek) kan şekerinizi ve hormonlarınızı alt üst edebilir. O yüzden bedeninizin ihtiyacı olan besinleri almayı ihmal etmeyin.

HAFTADA BİR GÜN KENDİNİZİ ŞIMARTIN



İş, çocuklar ve okul arasında hepimizin yoğun programları ve yükümlülükleri var. Ancak bu, hiçbir şey beklemeden sıradan bir hayat yaşamanız gerektiği anlamına gelmez! Küçük bir şey olsa bile (kendinize en sevdiğiniz latteyi ısmarlamak gibi), her hafta heyecan verici bir şeyler planlamaya çalışın. Kendinize zaman ayırın.

GÜNEŞİ HİSSEDİN, YAĞMURDA ISLANIN



Güneşi hissetmek, yağmurda ıslanmak ve doğada vakit geçirmek ruhunuzun (ve zihinsel sağlığınızın) gıdası gibidir. Aslında, araştırma çalışmaları, doğada geçirilen zamanın artmasıyla ruh hali, zihinsel sağlık ve duygusal sağlıkta bir iyileşme olduğunu göstermektedir. O nedenle her fırsatta doğada olmaya çalışın!