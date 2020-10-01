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01 Ekim 2020 Perşembe 21:00:00 - Güncelleme:01 Ekim 2020 Perşembe 21:29:00

1 Ekim 2020 Türkiye günlük koronavirüs tablosu açıklandı

Kaynak: AA

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs ile ilgili son durumu paylaştı. Türkiye'de son 24 saatte 113 bin 546 Kovid-19 testi yapıldı, 1407kişiye hastalık tanısı konuldu.

Koronavirüs ile ilglii son durumu paylaşan Sağlık Bakanı Koca: "Bugün tespit edilmiş 1.407 yeni hastamız var. Ağır hasta sayımızda düşüş devam ediyor. İyileşen hastalarımızın sayısı yeni hasta sayısına yakın" açıklaması yaptı.

• Aktif hasta sayısı: 30.657

• İyileşme oranı: %87.84

Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı. Güncel verilere göre, son 24 saatte 113 bin 546 Kovid-19 testi yapıldı, 1407 kişiye hastalık tanısı konuldu.

Son 24 saatte 67 kişi Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirdi, 1402 kişi ise iyileşti. Kovid-19 tedavisi tamamlananların sayısı 281 bin 151'e çıktı.

Toplam test sayısı 10 milyon 493 bin 807, vaka sayısı 320 bin 70, vefat sayısı 8 bin 262, ağır hasta sayısı 1507, aktif hasta sayısı 30 bin 657 oldu.

Bu hafta hastalarda zatürre oranı ise yüzde 6,4, yatak doluluk oranı yüzde 49,3, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 67,1, ventilatör doluluk oranı yüzde 32,3, ortalama temaslı tespit süresi 8 saat, filyasyon oranı yüzde 99,1 olarak kayıtlara geçti.

"İYİLEŞEN HASTALARIMIZIN SAYISI YENİ HASTA SAYISINA YAKIN"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı değerlendirmede, "Bugün tespit edilmiş 1407 yeni hastamız var. Ağır hasta sayımızda düşüş devam ediyor. İyileşen hastalarımızın sayısı yeni hasta sayısına yakın. Tedbirler elimizdeki en güçlü silah. Tedbirlere birlikte uyarak bu mücadelenin galibi olalım." ifadelerini kullandı.

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