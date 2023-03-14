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14 Mart 2023 Salı 21:06:00 - Güncelleme:14 Mart 2023 Salı 21:06:00

Togg'un siparişi ve satışı nasıl yapılacak? Detaylar belli oldu

Kaynak: TRT Haber

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Türkiye'nin doğuştan elektrikli ilk akıllı cihazı Togg T10X, çekiliş yöntemiyle belirlenecek kullanıcılarıyla yıl boyunca buluşacak.

Türkiye'nin otomobili Togg'un heyecanla beklenen satış fiyatı belli oldu. Yerli otomobilin standart menzilli modeli 953 bin, uzun menzilli modelin fiyatı ise 1 milyon 215 bin lira olarak belirlendi.

16-27 Mart arasında T10X için togg.com.tr ve Trumore uygulaması üzerinden ön sipariş süreci gerçekleşecek.

Togg'un satış fiyatı belli oldu

App Store, Google Play ve App Gallery üzerinden kullanıma sunulan Trumore uygulamasını indiren veya Togg websitesi üzerinden Tru.ID oluşturan her bir tekil kullanıcı, çekilişe katılan kullanıcılar, ön ödeme öncesi akıllı cihazlarını modelinden rengine konfigüre edebilecek.

Nakit ya da kredi kartı aracılığıyla cüzdanlarına aktardıkları 60 bin lira ile ön ödemeyi yapıp çekilişe hak kazanacak.

ÇEKİLİŞ SIRALAMASINA GÖRE TESLİMAT

28 Mart'ta noter huzurunda yapılacak dijital çekiliş sistemiyle de ön sipariş sahipleri belirlenecek. Sipariş hakkı kazananlar teslimat önceliğiyle birlikte belirlenecek.

Teslimat tarihi belirlenirken seçilen versiyonun yaklaşık teslimat dönemi ile kullanıcının çekiliş sıralamasındaki yeri dikkate alınacak.

Etiketler : togg yerli otomobil türkiye

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