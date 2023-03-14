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14 Mart 2023 Salı 08:55:00 - Güncelleme:14 Mart 2023 Salı 08:55:00

Nefesler tutuldu: Merakla beklenen Togg'un fiyatı açıklanacak

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Türkiye'nin Otomobili Togg için nefesler tutuldu. Togg'un satış süreci bu hafta içinde başlıyor. Öte yandan yerli otomobilin fiyatı da bugün açıklanacak.

Türkiye'nin otomobili Togg'un fiyatı bugün açıklanıyor. Başlangıç paketinin 1 milyon lira civarında olması bekleniyor. Ay sonu itibarıyla çekilen kuralarla öncelik sırasına göre 2023'ün sonuna kadar 20 bin adet Togg sahiplerine teslim edilecek.

Türkiye'nin Otomobili Togg'un satış süreci başlıyor. Bugün fiyatının açıklanıp, ön sipariş sürecinin başlaması hedefleniyor.

Mart sonundan itibaren çekilen kuralarla öncelik sırasına göre 2023'ün sonuna kadar 20 bin adet Togg kademe kademe sahiplerine teslim edilecek.

FİYAT NE OLACAK?

Togg'da fiyat politikasının parolası 'ulaşılabilirlik' olacak. Kısa süre önce ÖTV matrah düzenlemesi geldi. Motor gücü 160 kilovattı aşan elektrikli araçların ÖTV matrahı yüzde 40'a çıkarıldı.

Togg'un yer aldığı ÖTV matrahı ise yüzde 10'da kaldı. Sabah'ın haberine göre, Bu düzenlemeden sonra Togg'un başlangıç paketlerinin 1 milyon lira civarında satışa çıkacağı tahminleri yapılmaya başlandı.

ÖN SİPARİŞ ŞİMDİ

Ön siparişi alınan ve sıra numarasına göre hak kazanacak olan Togg C-SUV sahiplerine 2023 yılının sonuna kadar 20 bin araç teslim edilecek.

İlk teslimat mart sonu itibarıyla başlayacak. NFT'lerin satışındaki öncelik hakkı geçtiğimiz günlerde iptal edilmişti.

Yarışmanın iptal edildiği milli otomobilde sadece çekilişle öncelik belirlenecek.

Etiketler : Togg fiyat ÖTV matrahı

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