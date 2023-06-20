Arıcıoğlu Otomotiv: Otomobil için yaz bakımı nasıl yapılır?

Otomobil sürücüleri kış mevsiminde arabalarına daha düşkündür. Hem yağmurlu, karlı havalarda arabanın daha kolay kirlenmesi, hem trafik yoğunluğunun kış aylarında daha fazla olması sebebiyle aracın sık kullanılması, sürücülerin araçlarına dikkatle bakmalarına sebep oluyor. Oysa yaz mevsiminde de araçlar için aynı bakım rutininin sürdürülmesi gerekiyor. Otomobil fiyatları her geçen gün artarken onları korumak da ayrı bir önem kazanıyor. Bunun için araç sahipleri bakım tarihlerini geçirmemeye dikkat etmeli. Bakım yapılırken, bakımı yapan uzmanlardan mutlaka bilgi alınmalı ve aracın markası, modeli, üretim yılı, ihtiyaçları doğrultusunda bakım yapılmalı. Ekstra masraflardan korunmak için bakım işlerinde eksik bulunmamalı. Peki bakım işlemlerinde neler yapılıyor?



Genel olarak bir araç bakıma girdiğinde ön ve arka farları, sinyalleri, elektrik sistemi, motor yağı seviyesi, şanzıman yağı seviyesi, soğutma suyu seviyesi kontrol ediliyor. Bunların dışında klima için filtre ve temizlik gerekiyorsa bilgi verilir. Günümüzde araçların elektrik ve mekanik sistemleri için özel cihazlar kullanılıyor. Böylece araçta olası arıza bölgeleri hemen belirleniyor, sürücüye haber veriliyor. Ön muayene işlemlerinden sonra daha detaylı bir inceleme başlıyor: fren sistemi, aktarma sistemi, yağ kaçağı, tekerlek rulmanları, ön ve arka takım, motor yağı, yağ filtresi, hava filtresi, polen filtresi, yakıt filtresi, klima gazı.

Tüm bakım işlemleri yapıldıktan sonra sürücü ilk etapta değişimleri hemen hissedecektir. Otomobilden şimdiye kadar çıkan ses farklılaşacak, daha gürültüsüz, daha seri ve keyifli bir sürüş yaşanacaktır. Otomobiline dikkatle bakan sürücüler bu keyfi iyi bildikleri için, kullanım biçimleri de daha nazik olacaktır. Unutmamak gerekir ki sürekli bakım isteyen araçlar, genellikle hor kullanılan araçlar oluyor. Sürüş keyfini doyasıya yaşamak için sürücülerin araçlarını önemsemeleri ve gerekli önlemleri, bakım işlemlerini aksatmamaları gerekiyor.

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