VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Çin yaz aylarına ortalamanın üzerinde sıcaklık ve yağışla girdi
Savaş altındaki Ukrayna'nın Odessa kentinin limanlarında 6 milyon ton tahıl bekletiliyor
Türkiye'nin 'Amiral İDA'sı ezber bozacak
AstraZeneca, ABD'li TeneoTwo Inc'i 1,27 milyar dolara satın alıyor
Kurban Bayramı turizm sektörünü hareketlendirdi
Bursa, ilk yarıda Türkiye'nin ihracatına yaklaşık 8 milyar dolarlık katkı verdi
Roma, milli futbolcu Zeki Çelik'i transfer etti
Milli kick boksçular, Özbekistan'da 12 madalya kazandı
UEFA'nın 3 büyük turnuvada dağıtacağı para ödülleri belirlendi
Tarihi Harput Kalesi'nde 2022 yılı kazı sezonu başladı
Bakan Nebati'den enflasyon mesajı
İtiraf ve hazımsızlık! Komşunun keyfi kaçtı
Tüm dünya diken üstünde! Bu sözlerle duyurdu
524 milyon lira vergi kaybının önüne geçildi
'6'lı Masa'ya sert tepki
750 milyar dolar gerekiyor, bu parayı kim ödeyecek?
Kurtulmuş'tan Özdemir İnce'ye sert tepki
Kıdem tazminatı tavanı 2022 ne kadar oldu?
"F-16'lar için elimden geleni yapacağım"
Cesur Kıvılcım
‘Kurtuluş Yolu' bu filmde
Prenses İrem
Tepkilere isyan etti
Tuvana'ya sosyetik sevgili
05 Temmuz 2022 Salı 10:30:00 - Güncelleme:05 Temmuz 2022 Salı 10:30:00

Tuvana'ya sosyetik sevgili

ABONE OL

Oyuncu Tuvana Türkay, adının aşk dedikodularına karıştığı sosyetik isim İzzet Antebi'yle görüntülendi. İkili, objektiflere el ele pozlar verdi.

Oyuncu Tuvana Türkay, adının aşk dedikodularına karıştığı sosyetik isim İzzet Antebi'yle görüntülendi. İkili, objektiflere el ele pozlar verdi.

Oyunculuğun yanı sıra şarkıcılığa da el atan Tuvana Türkay, aşkta aradığı mutluluğu buldu. Bir dönem futbolcu Alper Potuk'la birlikte olan oyuncu, kalbini sosyetik bir isme kaptırdı. Türkay, geçtiğimiz sene 12 yıllık eşi Didem Sarı'dan boşanan İzzet Antebi'yle yeni bir aşka yelken açtı. İlişkilerini bir süredir gözlerden uzakta yaşayan ikili, Bodrum'da ortaya çıktı. Türkay ve Antebi, önceki akşam Serafina Mare adlı mekanda görüntülendi. Rahat tavırlarıyla dikkat çeken ikili, kendisini görüntüleyen habercilere el ele mutluluk pozu verdi. Antebi, Türkay'ı Fenerbahçe'nin eski başkanlarından Ali Şen'in oğlu Metin Şen'le tanıştırdı. Yaklaşık iki saat birlikte sohbet eden çift, çıkışta soruları yanıtsız bıraktı.

Etiketler : sosyetik sevgili Oyuncu Tuvana Türkay İzzet Antebi
Her Şeye Rağmen ‘Vazgeçme'

Her Şeye Rağmen ‘Vazgeçme'
Eski sevgiliye ‘Montaj' davası

Eski sevgiliye ‘Montaj' davası
Nişan bitti iş başladı

Nişan bitti iş başladı
Urfa'da sürpriz doğum günü

Urfa'da sürpriz doğum günü
İsrail'de sahnelenen ilk Türk oyunu

İsrail'de sahnelenen ilk Türk oyunu
‘Ah Belinda'ya geri sayım

‘Ah Belinda'ya geri sayım
30 bin km'lik bakım

30 bin km'lik bakım
Uyku sorunu yaşıyorum

Uyku sorunu yaşıyorum
Sanat aşkıyla zayıfladı, 17 kilo verdi

Sanat aşkıyla zayıfladı, 17 kilo verdi

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX