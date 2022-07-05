Tuvana'ya sosyetik sevgili

Oyuncu Tuvana Türkay, adının aşk dedikodularına karıştığı sosyetik isim İzzet Antebi'yle görüntülendi. İkili, objektiflere el ele pozlar verdi.

Oyunculuğun yanı sıra şarkıcılığa da el atan Tuvana Türkay, aşkta aradığı mutluluğu buldu. Bir dönem futbolcu Alper Potuk'la birlikte olan oyuncu, kalbini sosyetik bir isme kaptırdı. Türkay, geçtiğimiz sene 12 yıllık eşi Didem Sarı'dan boşanan İzzet Antebi'yle yeni bir aşka yelken açtı. İlişkilerini bir süredir gözlerden uzakta yaşayan ikili, Bodrum'da ortaya çıktı. Türkay ve Antebi, önceki akşam Serafina Mare adlı mekanda görüntülendi. Rahat tavırlarıyla dikkat çeken ikili, kendisini görüntüleyen habercilere el ele mutluluk pozu verdi. Antebi, Türkay'ı Fenerbahçe'nin eski başkanlarından Ali Şen'in oğlu Metin Şen'le tanıştırdı. Yaklaşık iki saat birlikte sohbet eden çift, çıkışta soruları yanıtsız bıraktı.