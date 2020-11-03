Tuğba Melis Türk aradığı role kavuştu! Zengin rollerinden bıktı köylü oldu

Bu zamana kadar zengin ve güzel kadın olarak seyircisinin karşısına çıkan oyuncu Tuğba Melis Türk, ‘Petrol Sevdası’ filminde Urfalı köylü güzeli Emine’yi canlandıracak. Vizyon tarihini sabırsızlıkla beklediğini söyleyen Türk, “Güzel kadın rollerinden sonra hep böyle bir iş bekliyordum. Ben Malatyalıyım, çekimleri Urfa’da yaptık ama hiç yabancılık çekmedim” dedi.