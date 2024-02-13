Tek aşk müzik

Popçu Simge Sağın, kalbinin boş olduğunu ve işine aşık olduğunu açıkladı. Simge, kış turnesine akustik bir konserlerine devam ediyor. Simge, önceki akşam Jolly Joker Arena'da sevenleriyle bir araya geldi. Simge, konserinden Versace imzalı özel tasarım kıyafetiyle hem göz hem kulağa hitap etti. Simge, konserde dünden bugüne hit olmuş şarkıları dışında sahnede söylemekten hoşlandığı eserlerin akustik versiyonlarını 3 bin hayranıyla tek bir ağızdan söyledi. Sahnede seyircisiyle sohbet eden Simge, "Müzik tek kurtarıcım benim, tek sevgilim, sığınağım" dedi. Popçu, yeni çıkaracağı teklisinin klibinde Milano'da çektiğini belirtti.