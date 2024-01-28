Simge: Ağlamak isteyen beni dinlesin
Popçu Simge, Bostancı Gösteri Merkezi'nde sevenleriyle bir araya geldi. Simge, yeni şarkısı 'Sevilmeye Doy Diye'nın 16 Şubat'ta yayınlanacağını söyleyerek "Ağlamak isteyen beni dinlesin." dedi.
Popçu Simge, kış turnesine akustik bir konserle start verdi. Simge, önceki akşam Bostancı Gösteri Merkezi'nde sevenleriyle bir araya geldi. Simge, konserinde Raisa Vanessa imzalı 2 özel tasarım kıyafetiyle hem göz hem kulağa hitap etti.
Simge konserde dünden bugüne hit olmuş şarkıları dışında sahnede söylemekten hoşlandığı eserlerin akustik versiyonlarını 3 bin 500 hayranıyla tek bir ağızdan söyledi. Sahnede seyircisiyle sohbet eden güzel şarkıcı, yeni şarkısı 'Sevilmeye Doy Diye'nın 16 Şubat'ta yayınlanacağını söyleyerek 'Ağlamak isteyen beni dinlesin' dedi.