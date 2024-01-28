Simge: Ağlamak isteyen beni dinlesin

Popçu Simge, kış turnesine akustik bir konserle start verdi. Simge, önceki akşam Bostancı Gösteri Merkezi'nde sevenleriyle bir araya geldi. Simge, konserinde Raisa Vanessa imzalı 2 özel tasarım kıyafetiyle hem göz hem kulağa hitap etti.

Simge konserde dünden bugüne hit olmuş şarkıları dışında sahnede söylemekten hoşlandığı eserlerin akustik versiyonlarını 3 bin 500 hayranıyla tek bir ağızdan söyledi. Sahnede seyircisiyle sohbet eden güzel şarkıcı, yeni şarkısı 'Sevilmeye Doy Diye'nın 16 Şubat'ta yayınlanacağını söyleyerek 'Ağlamak isteyen beni dinlesin' dedi.