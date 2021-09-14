Nişan yüzüklerini çıkardılar

'Kalp Yarası' dizisinin çekimleri için Antakya'da olan Gökhan Alkan ile nişanlısı Cavadzade'nin büyük bir kavga edip yollarını ayırma kararı aldığı iddia edildi. Alkan, yaz aylarında Datça'da düzenlediği aile yemeğinde Cavadzade'ye sürpriz bir evlenme teklifinde bulunmuştu.