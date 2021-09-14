14 Eylül 2021 Salı 18:00:00 - Güncelleme:14 Eylül 2021 Salı 18:00:00
Nesrin Cavadzade ve Gökhan Alkan çiftinden ayrılık kararı! Nişan yüzüklerini çıkardılar
Geçtiğimiz aylarda aile arasında nişan yapan Nesrin Cavadzade ve Gökhan Alkan çifti ayrılık kararı aldı.
'Kalp Yarası' dizisinin çekimleri için Antakya'da olan Gökhan Alkan ile nişanlısı Cavadzade'nin büyük bir kavga edip yollarını ayırma kararı aldığı iddia edildi. Alkan, yaz aylarında Datça'da düzenlediği aile yemeğinde Cavadzade'ye sürpriz bir evlenme teklifinde bulunmuştu.