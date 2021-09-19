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19 Eylül 2021 Pazar 12:00:00 - Güncelleme:19 Eylül 2021 Pazar 12:00:00

Menajerine ev jesti

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'Kaçış Sendromu'yla mücadele eden Mehmet Ali Erbil, yakın dostu ve aynı zamanda menajeri olan Stelyo Pipis'e ev hediye etti.

'Kaçış Sendromu'yla mücadele eden Mehmet Ali Erbil, yakın dostu ve aynı zamanda menajeri olan Stelyo Pipis'e ev hediye etti. Şovmenin jesti karşısında Pipis, sosyal medyadan şu paylaşımda bulundu: "Herkesin hayatında kalbi ve varlığıyla büyük değer yaratan biri vardır. Yıllardır beraber olduğumuz, birlikte kah güldüğümüz kah ağladığımız, uzun, çok uzun yol arkadaşım, ketom bu zor zamanda bana bir ev hediye ederek beni tekrar çok özel hissettirdi."

Etiketler : Kaçış Sendromu Mehmet Ali Erbil Stelyo Pipis
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