Kulüp'ün Keriman'ı olacak

Başrollerini Gökçe Bahadır, Barış Arduç, Asude Kalebek, Salih Bademci ve Fırat Tanış'ın paylaştığı dijitalde yayınlanan 'Kulüp' dizisi ikinci sezon hazırlıklarına başladı. Yapıma, en son 'Aşkın Tarifi' dizisinde yer alan oyuncu Serra Arıtürk dahil oldu. Oyuncu, projede 'Keriman' karakterini canlandıracak. Yapım 1955 yılında dönemin devrim yaratan gece kulübünde çalışan eski mahkum Matilda ve hapisten çıktığı güne kadar kendisinin varlığından habersiz olan kızı Raşel'in yaşam macerasını anlatıyor.

