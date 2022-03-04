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04 Mart 2022 Cuma 13:30:00 - Güncelleme:04 Mart 2022 Cuma 13:30:00

Kendi tiyatrosunda oynadı

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Oyuncu Emre Karayel, sahibi olduğu 'Sahne Cumhuriyet' tiyatrosunda tek kişilik komedi oyunuyla sevenlerinin karşısına çıktı.

Oyuncu Emre Karayel, sahibi olduğu 'Sahne Cumhuriyet' tiyatrosunda tek kişilik komedi oyunuyla sevenlerinin karşısına çıktı. Uzunca seneler rol aldığı Bir Kadın Bir Erkek'in ardından, stand up tadındaki 'Erkek Aklı Oksimoron' adlı oyunuyla da kadınları anlama çabasına giren oyuncu, performansıyla beğeni topladı.

Etiketler : Kendi tiyatrosunda oynadı Emre Karayel Sahne Cumhuriyet
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