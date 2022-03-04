Kendi tiyatrosunda oynadı

Oyuncu Emre Karayel, sahibi olduğu 'Sahne Cumhuriyet' tiyatrosunda tek kişilik komedi oyunuyla sevenlerinin karşısına çıktı. Uzunca seneler rol aldığı Bir Kadın Bir Erkek'in ardından, stand up tadındaki 'Erkek Aklı Oksimoron' adlı oyunuyla da kadınları anlama çabasına giren oyuncu, performansıyla beğeni topladı.