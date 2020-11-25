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25 Kasım 2020 Çarşamba 15:49:00 - Güncelleme:25 Kasım 2020 Çarşamba 15:49:00

Kenan Işık'tan güzel haber! Eşi Beril Işık açıkladı: Söylenenleri duyuyor, gözleri ile konuşuyor

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Kenan Işık, 2014 yılında geçirdiği rahatsızlık nedeniyle yıllardır bilinci kapalı şekilde yaşam savaşı veriyor. Son olarak Işık'tan sevindiren haber geldi, Beril Işık eşinin olumlu yönde değişimin başladığını açıkladı.

Altı yıldan fazladır yoğun bakımda olan ve bilinci kapalı olarak tedavisine devam edilen sanatçı Kenan Işık'tan müjdeli haber geldi. Işık'ın tedavisinde başarı elde edildiği ve artık önceki safhanın çok ilerisinde olunduğunu duyuran eşi Beril Işık güzel haberi verdi.

Günaydın'dan Yüksel Aytuğ'un haberine göre, Işık artık iletişim kurabiliyor. Uzun süre yardım almadan sandalyede oturabiliyor.

KENAN IŞIK İLETİŞİM KURMAYA BAŞLADI

Yüksel Aytuğ yazısında Kenan Işık'la ilgili verdiği haberde şunları aktardı; "Uzun süredir koma halinde tedavi gören usta oyuncu ve sunucu Kenan Işık'tan müjdeli haber var. Benim de Ergun Uyar'ın sosyal medya paylaşımıyla haberim oldu. Müjdeyi, Işık'ın vefalı eşi Beril Hanım vermiş. Demiş ki: "Kenan Bey söylenenleri duyuyor. Gözleri ile konuşuyor. fakat tepki veremiyor henüz. Yoğun bir biçimde fizyoterapi ve ergoterapi tedavisi görüyor. Bakışlarıyla etrafındakileri takip edebiliyor. Artık gözleriyle iletişim kurabiliyor. Tekerlekli sandalyesinde bazen tüm gün oturuyor. Vücudunu artık bütünüyle kendisi tutabiliyor, dik durabiliyor. Daha önce bunların hiçbirini yapamıyordu."

KENAN IŞIK'A NE OLMUŞTU?

Spor sonrasında saunaya giren Kenan Işık'ın, sauna sonrasında fenalaşıp dengesini kaybederek, kafasını yere çarptığı öğrenilmiş ve bu nedenle beyin kanaması geçiren Işık haberin kamuoyunca duyulduğu sıralarda ameliyata alınmıştı. Ameliyat oldukça uzun sürerken Işık'ın yıllar sürece yoğun bakım tedavisine başlanacaktı.

Türkiye'yi üzen son dakika gelişmesinin ardından bilinci kapalı halde hastaneye kaldırılan Işık, ameliyata alındı. Ameliyatın 4 saat sürdüğü, sanatçının hayati tehlikesi bulunduğu belirtilmişti. Tehlikeyi atlatan ancak olayın olduğu tarihten sonra bir müddet komada olan sanatçının tedavisine evinde devam edildi. Bir süredir de kendisinden müjdeli bir haber alınamıyordu.

Etiketler : kenan ışık beril ışık kenan ışık sağlık durumu
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