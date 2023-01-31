Hayalleri gerçekleşti

Oyuncu Fatih Koyunoğlu'yla eşi Ayça Koyunoğlu'nun birlikte kurdukları 'Tiyatro Hayali'nin ilk oyunu 'Aşk Hikayen Düşmüş'ün galası önceki akşam gerçekleşti. Tiyatroseverlerin bir araya geldiği geceye Barış Falay, Özge Özberk, Salih Kalyon, Altan Gördüm ve Neslihan Yeldan gibi isimler katıldı. Ahmet Sami Özbudak'ın yazdığı, Emrah Eren'in yönettiği oyunda birbirlerine kavuşamamış iki ruh eşinin hikayesi anlatılıyor.