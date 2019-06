Gelinim Mutfakta gün birincisi kim? Gelinim Mutfakta en yüksek puanı alan isim!

Gelinim Mutfakta gün birincisi kim? yoğun bir şekilde araştırılıyor. Gelinim Mutfakta en yüksek puanı alan isim merak ediliyor. Kanal D ekranlarının sevilen yarışma programı Gelinim Mutfakta Fatih Ürek'in eğlenceli sunumu ile seyircilerini ekrana kilitlemeyi başarıyor. Gelinim Mutfakta yarışması her gün izleyicilerine keyifli dakikalar yaşatıyor. Peki, bugün kim birinci oldu? Gelinim Mutfakta en yüksek puanı alan isim sizlerle...

Gelinim Mutfakta'nın 26 Haziran 2019'da yayınlanan 328. Bölümünde Çiğdem-Elif Akçam, Besime-Gülcan Ekici, Hüsniye-Hatice Karabulut ve Zeynep-Hülya Bütün çiftleri "humuslu et kavurma" ile yarıştılar!

Gün sonuncusu Hülya oldu, Hülya’yı 11 puanla Gülcan takip etti. Kayınvalidelerden 15 puan alan Hatice, haftanın birincisi olarak çeyrek altını almaya hak kazandı. Elif 13 puanla haftanın ikincisi oldu.

GELİNİM MUTFAKTA KONUSU NEDİR?

Gelinine güvenen kayınvalideler, marifetli gelinler…

Ekranların en lezzetli, en çekişmeli bir o kadar eğlenceli yarışması olmaya aday "Gelinim Mutfakta"da gelinler, kendilerine verilen süre içerisinde günün yemeğini yapmaya çalışacak, bu yarışta onları an be an izleyen kayınvalideler ise puanladığı tabakların kime ait olduğunu bilmeden puan vererek gelinini birinci yapmaya çalışacak.

Haftanın sonunda en yüksek puanı alan gelin ve kayınvalidesi 10 Bin TL değerinde 5 altın bilezik kazanırken, en düşük puanı alan gelin ve kayınvalidesi ise programa veda edecek.

Programda gelinler ve kayınvalidelerin yanı sıra birbirinden farklı tarifler ve lezzetler de ekrana gelecek.