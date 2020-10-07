Ebru Şahin, İsviçre'de 22 saat Twitter gündemde kalarak büyük bir başarıya imza attı
Kaynak: Akşam
ATV'nin sevilen dizisi Hercai'de 'Reyyan' karakterine can veren Ebru Şahin, İsviçre'de yayınlanan son bölüm sonrası sosyal medyada 22 saat boyunca gündemde kalarak büyük bir başarıya imza attı.
Atv'nin popüler dizisi ‘Hercai'de ‘Reyyan' karakterini canlandıran oyuncu Ebru Şahin dünya çapında adından söz ettirmeye devam ediyor. Şahin, İsviçre'de son yayınlanan bölüm sonrası 22 saat twitter gündeminde kalarak büyük başarıya imza attı.
‘Hercai’ dizisinde ‘Reyyan’ karakterine hayat veren Ebru Şahin sosyal medyada dikkatleri üzerine çekti. Ebru Şahin, İsviçre’de yayınlanan bölüm sonrası 22 saat twitter gündeminde kaldı. Bazı ülkelerde dizinin adı ‘Hercai Reyyan’ olarak tanıtımlarda kullanılıyor.
Atv dizisi Hercai 50'den fazla ülkede izleyiciyle buluştu. Hercai'de Ebru Şahin'e başrolde Akın Akınözü eşlik ediyor.
EBRU ŞAHİN KİMDİR?
Ebru Şahin, 18 Mayıs 1994 İstanbul doğumludur. İstanbul Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi'nden mezun olduktan sonra oyunculuk eğitimi almıştır.
İlk oyunculuk deneyimini 2016 yılında rol aldığı Kan Parası filmi ile yaşamıştır. Ardından Babam filmi ve Savaşçı dizisinde rol almıştır.
Şimdilerde ATV ekranlarında yayınlanmakta olan Hercai dizisinde Reyyan karakterine hayat veriyor.
Ebru Şahin’in rol aldığı diziler ve filmler:
2019 – Hercai (Reyyan) (TV Dizisi)
2018 – Yasak Elma (Hira) (TV Dizisi)
2017 – İstanbullu Gelin (Burcu) (TV Dizisi)
2017 – Savaşçı (Didem) (TV Dizisi)
2017 – Babam (Nilüfer) (Sinema Filmi)
2016 – Kan Parası (Sinema Filmi)
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