Can'la yaşamak çok zor

Müzisyen Can Bonomo'yla mutlu bir evliliği olan Öykü Karayel eşi hakkında bir itirafta bulundu: ''Eşimin dikkat bozukluğu var. Böyle bir rahatsızlığı olan kişiyle yaşamak zor" dedi.

En son ekranlara veda eden 'Kaderimin Oyunu' dizisinin başrolünde yer alan oyuncu Öykü Karayel, müzisyen eşi Can Bonomo hakkında bir itirafta bulundu. 'İbrahim Selim ile Bu Gece' adlı programa katılan Karayel, eşinin rahatsızlığından söz etti. Can Bonomo'da dikkat bozukluğu olduğunu söyleyen Karayel, ''Böyle bir rahatsızlığı olan kişiyle yaşayan vardır, zor bir şey. Senin de kendini eğitmen gerekiyor o anlamda. En başlarda çok şahsi algılıyorsun 'dinlemiyor musun?' gibi şeyler yapıyorsun" dedi. Karayel, Bonomo'dan duyduğu rahatsızlıkla ilgili, "Yarım saat bir şey anlatıyorsun 'ne?' diyor mesela sonunda. 'Nereden yani neresi çünkü 1 saattir konuşuyorum nereden almalıyım' gibi şeyler olabiliyor" açıklamasında bulundu.