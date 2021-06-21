Asuman Krause'nin sunumuyla Aileler Yarışıyor, hafta içi her akşam 21'de 360'ta

Yeni nesil yayıncılık anlayışı ile başarılı programlara imza atan 360; yenilenen programları ve yüzleriyle hayatın tüm renklerini ve seslerini ekrana taşımaya devam ediyor.



63 ülkede izlenme rekorları kıran "Aileler Yarışıyor" yeni sezonda Asuman Krause'nin renkli ve eğlenceli sunumuyla hafta içi her akşam 360 ekranlarında!

Günlük hayattan çok basit soruların sokaktaki 100 kişiye sorulması sonucu alınan en popüler cevapları bulmaya çalışan yarışmacılar, final etabında büyük ödülü kazanmak için yarışacak.

Sizde ekibime güvenirim diyorsanız, eğlenceli anların yaşandığı "Aileler Yarışıyor" başvuru formuna https://www.tv360.com.tr/aileler-yarisiyor adresinden ulaşabilirsiniz.

Eğlenceli anların yaşandığı kahkahalarla dolu "Aileler Yarışıyor" yeni sezonuyla 28 Haziran Pazartesi gününden itibaren, hafta içi her akşam 21.00'de 360'ta!

ASUMAN KRAUSE KİMDİR?

1 Mart 1976 tarihinde Almanya'nın Berlin kentinde dünyaya geldi. Babası Alman, Annesi Türktür. Bir ablası vardır. Asuman Krause anne tarafından Sakarya Adapazarlıdır, ayrıca Çerkes kökenlidir. Annesi Almanya'da restoran işletmeciliği yapıyordu. Asuman Krause, Berlin'de bir süre profesyonel basketbol oynadı. Almanya Genç Milli Basketbol Takımı'na girdi.1993 yılında 17 yaşındayken annesi ve ablasıyla Türkiye'ye kesin dönüş yaptı. Almanya'da FIFA kokartı alarak futbol hakemliği yapan Asuman Krause, Türkiye'ye geldiğinde 18 yaşından küçük olduğu için hakemlik yapamadı. Liseyi Bodrum'da bitirdi. Asuman Krause, 1998 yılında Türkiye Güzellik Yarışması'nda ikinci seçildi. Yarışmanın ardından mankenliğe başladı. 2002 yılında İsviçre saat firması Maurice Lacroix'in, 'Masterpiece' serisi için çıkardığı 'Zaman ve Zamansızlık' temalı takviminde yer aldı. Yüksek ücretle ünlü ressamların 'nü' tabloları için modellik yaptı.

2005 yılında 'Yaz Sabahı' adlı şov programının sunuculuğunu üstlendi. Aynı yıl 'Sen Ne Dilersen' adlı sinema filminde oyunculuğa adım attı. 2005 yılında 'Sonradan Görme' adlı dizide Metin Şentürk ile başrolü paylaştı. Yine aynı yıl 'Aynı Çatı Altında' dizisinde rol aldı.'No Şavaş Yes Manken' adlı tiyatro oyununun ardından, Kandemir Konduk'un yazdığı 'İyi Aile Çocuğu' tiyatro oyununda başrol oynadı.2006 yılında mankenliği ve modelliği bıraktı. Aynı yıl 13 şarkıdan oluşan 'Çok Yalnızım' adlı müzik albümünü piyasaya sürdü. İkinci albümü 'Kukla' 2008 yılında yayınlandı.