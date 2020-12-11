Aslı Bekiroğlu ve Can Koçkan'dan ayrılık sinyali

Aslı Bekiroğlu-Can Koçkan çifti eğlenceli anlarını sık sık takipçileriyle paylaşıyordu. Ancak Aslı Bekiroğlu, Can Koçkan ile çekilen karelerini sosyal medya hesabından sildi. Daha sonra Can Koçkan da 25 yaşındaki oyuncu ile verdiği aşk pozlarını kaldırdı. İkilinin bu hareketi akıllara "Ayrıldılar mı?" sorusunu getirdi.

