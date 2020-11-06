06 Kasım 2020 Cuma 17:47:00 - Güncelleme:06 Kasım 2020 Cuma 17:47:00
Acar Fırat ile rap dünyasına yeni soluk
Genç rapçi Acar Fırat, ilk teklisi “Ahirette Görüşürüz” ile profesyonel müzik yaşamına adım attı.
Kısa sürede yaklaşık 10 milyon dinleyiciye ulaşmanın mutluluğunu yaşayan Acar Fırat, '' “Her zaman kaliteli işler üreterek müziğim ile kalıcı olmak istiyorum'' diye konuştu.
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