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Türkiye, Almanya'ya PKK saldırılarıyla ilgili girişimde bulundu
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27 Mart 2024 Çarşamba 20:41:00 - Güncelleme:27 Mart 2024 Çarşamba 20:41:00

Türkiye, Almanya'ya PKK saldırılarıyla ilgili girişimde bulundu

Kaynak: AA

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Türkiye, terör örgütü PKK yandaşlarının Hannover Başkonsolosluğu'na saldırmalarının ardından Almanya makamları nezdinde girişimde bulundu.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Türkiye'nin Berlin Büyükelçisi Ahmet Başar Şen, Almanya Dışişleri Bakanlığı'ndaki muhataplarıyla görüşerek Türkiye'nin taleplerini iletti.

Büyükelçi Şen, terör örgütünün propaganda, örgüte eleman temin etme ve mali kaynak sağlama faaliyetlerinin üzerine kararlılıkla gidilmesi gerektiğini vurguladı.

Son günlerde terör örgütü yandaşlarının düzenlediği şiddet eylemlerinden duyulan kaygıyı ileten Büyükelçi Şen'in, Türkiye'nin diplomatik temsilciliklerinin, terör örgütü tarafından hedef alınabilecek kuruluşlar ve iş yerlerinin güvenlik tedbirlerinin artırılmasını istediği öğrenildi.

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Etiketler : Dışişleri Bakanlığı Almanya PKK Hannover Başkonsolosluğu
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