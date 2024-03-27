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27 Mart 2024 Çarşamba 11:07:00 - Güncelleme:27 Mart 2024 Çarşamba 11:07:00

Terör yandaşları Türkiye'nin Başkonsolosluğuna saldırdı

Kaynak: AA

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Almanya'da terör örgütü PKK yandaşlarının Türkiye'nin Hannover Başkonsolosluğu binasına saldırdıkları bildirildi.

Edinilen bilgiye göre, gece Hannover'de terör örgütü PKK'ya destek yürüyüşü düzenlendi ve oradan ayrılan 12 PKK yandaşı Hannover Başkonsolosluğuna gelerek sert cisimlerle binanın camlarını kırmaya çalıştı.

Saldırganlar, Başkonsolosluğun ana giriş bölümündeki camı çatlattıktan sonra hızlıca kaçtı.

Hannover Başkonsolosu Özge Gül Kaya'nın saldırı sonrası Alman makamlarından hem Başkonsolosluk hem de Türk sivil toplum kuruluşlarına ait mekanlarda güvenlik önlemlerinin artırılmasını istediği öğrenildi.

Öte yandan, Hamburg'da da dün gece PKK yandaşlarının polis eşliğinde, Belçika'daki terör örgütü sempatizanlarına destek yürüyüşü düzenledikleri belirtildi.

Etiketler : almanya terör yandaşları Hannover
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