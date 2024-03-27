VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Yahudi vekilden skandal çağrı... "Ramazan öldürmek için en iyi zaman"
Terör yandaşları Türkiye'nin Başkonsolosluğuna saldırdı
Rusya Gazze'ye insani yardım gönderdi
İstanbul'da terör örgütü PKK/KCK operasyonu
ABD'de kuş gribi alarmı
Almanya'daki PKK provokasyonu: Ankara Büyükelçisi ile görüşüldü
27 Mart 2024 Çarşamba 10:35:00 - Güncelleme:27 Mart 2024 Çarşamba 10:35:00

Almanya'daki PKK provokasyonu: Ankara Büyükelçisi ile görüşüldü

ABONE OL

Türkiye'nin Hannover Başkonsolosluğuna saldırının ardından Alman Büyükelçi Schulz ile görüşüldü.

Diplomatik kaynaklar, terör örgütü PKK yandaşlarının Türkiye'nin Hannover Başkonsolosluğu binasına saldırı düzenlemesinin ardından, Türk diplomatların Hannover'de yerel makamlarla ve Almanya'nın Ankara Büyükelçisi Jürgen Schulz ile görüşmeler yaptığını bildirdi.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Türk diplomatlar, Almanya'nın Hannover kentinde Başkonsolosluğa yapılan saldırıya ilişkin, dün gece Hannover'de yerel makamlarla görüşmeler yaptı. Bugün ise Ankara'da, Almanya'nın Ankara Büyükelçisi Jürgen Schulz ile görüşüldü.

Kaynaklar, Almanya'nın başkenti Berlin'de de bir girişimde bulunulacağını kaydetti.

OLAY

Edinilen bilgiye göre, dün gece Hannover'de terör örgütü PKK'ya destek yürüyüşü düzenleyen 12 PKK yandaşı, yürüyüş sonrası Hannover Başkonsolosluğuna gelerek binanın camlarını sert cisimlerle kırmaya çalıştı.

Saldırganlar, Başkonsolosluğun ana giriş bölümündeki camı çatlattıktan sonra hızlıca kaçtı.

Etiketler : almanya terör örgütü provokasyon
Melisa Sözen, ‘Aile Yalanları' ile tiyatroda

Melisa Sözen, ‘Aile Yalanları' ile tiyatroda
Mehmed: Fetihler Sultanı'nın Hüma Hatun'u Açelya Akkoyun'un güzellik sırrı ortaya çıktı

Mehmed: Fetihler Sultanı'nın Hüma Hatun'u Açelya Akkoyun'un güzellik sırrı ortaya çıktı
Uganda'da iyilik hareketi

Uganda'da iyilik hareketi
Tokyo'dan sevgiler!

Tokyo'dan sevgiler!
Hırsız damat istemem

Hırsız damat istemem
Mauritius'ta tatilde

Mauritius'ta tatilde
Abisini trafik kazasında kaybetti

Abisini trafik kazasında kaybetti
Reklamcıların gözdesi oldu

Reklamcıların gözdesi oldu
Teoman'dan evlilik açıklaması

Teoman'dan evlilik açıklaması

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX