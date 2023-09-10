TBMM Başkanvekili Bozdağ'dan CHP Diyarbakır Milletvekili Tanrıkulu'na tepki

TBMM Başkanvekili Bekir Bozdağ, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadelere yer verdi:

"Türk Silahlı Kuvvetlerimize iftirada bulunan Sezgin Tanrıkulu'nu kınıyorum. Türk Silahlı Kuvvetlerinin terörle mücadelesi, ulusal ve uluslararası hukuka uygundur. Kırk binden fazla masum insanımızın katili bölücü terör örgütü PKK'ya tek laf etmeyip de peygamber ocağı ordumuza iftira atanlar, hukuk ve insan haklarını kendilerine kalkan yapamazlar.

CHP Tanrıkulu için disiplin hukukunu işletecek ve partiden ihraç edecek mi göreceğiz. Türk Silahlı Kuvvetleri, bütün müfterilere rağmen terörle mücadelesini kararlılıkla sürdürecektir."

CHP'li Sezgin Tanrıkulu hakkında soruşturma başlatıldı

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