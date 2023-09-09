MSB'den CHP'li Tanrıkulu'na sert tepki... "Gaflet ve delalet içinde"
Kaynak: AA
Milli Savunma Bakanlığı, Türk Silahlı Kuvvetleriyle ilgili skandal iftiralarda bulunan CHP Milletvekili Sezgin Tanrıkulu'na sert tepki gösterdi. Bakanlık'tan yapılan yazılı açıklamada, "Mehmetçiğin tüm faaliyetleri uluslararası hukuka uygun, tüm dünyanın gözü önünde ve şeffaf bir şekilde icra edilmektedir. Buna rağmen terör örgütlerinin insanlık dışı saldırılarına tepki koyamayanlar terör örgütünün farklı konulardaki alçakça yalanlarını sahiplenerek kahraman ordumuza iftira atmaya çalışmaktadırlar. Bu iftiraları atanlar, bunlara alet olanlar en hafif tabiriyle gaflet ve delalet içindedirler." ifadeleri kullanıldı.
Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Mehmetçiğin tüm faaliyetlerinin uluslararası hukuka uygun, dünyanın gözü önünde ve şeffaf bir şekilde icra edildiğini belirterek, "Buna rağmen terör örgütlerinin insanlık dışı saldırılarına tepki koyamayanlar terör örgütünün farklı konulardaki alçakça yalanlarını sahiplenerek kahraman ordumuza iftira atmaya çalışmaktadırlar." ifadesini kullandı.
MSB'den Türk Silahlı Kuvvetlerine yönelik bazı iddialarla ilgili açıklama yapıldı.
Asil milletin bağrından çıkan kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerinin, ülkenin huzur ve güvenliği ile bölgenin, dünyanın ve tüm insanlığın barış ve istikrarına katkı sağlamak için tüm terör örgütlerine karşı büyük bir özveri ve fedakarlıkla mücadele ettiği vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Mehmetçiğin tüm faaliyetleri uluslararası hukuka uygun, tüm dünyanın gözü önünde ve şeffaf bir şekilde icra edilmektedir. Buna rağmen terör örgütlerinin insanlık dışı saldırılarına tepki koyamayanlar terör örgütünün farklı konulardaki alçakça yalanlarını sahiplenerek kahraman ordumuza iftira atmaya çalışmaktadırlar. Bu iftiraları atanlar, bunlara alet olanlar en hafif tabiriyle gaflet ve delalet içindedirler.
Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, tüm bu hezeyanlara ve kara propaganda çabalarına rağmen dün olduğu gibi bugün de terör örgütlerine karşı mücadelesini uluslararası hukuk ve milli, manevi, insani değerlerimiz çerçevesinde azim ve kararlılıkla sürdürmektedir, sürdürecektir."
Türk Silahlı Kuvvetlerine Yönelik İftiralarla İlgili Açıklama#MillîSavunmaBakanlığı pic.twitter.com/rZ9moyWCzM— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) September 9, 2023
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