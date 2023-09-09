CHP'li Sezgin Tanrıkulu hakkında soruşturma başlatıldı
Kaynak: AA
CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu hakkında bir televizyon kanalındaki konuşmasından dolayı soruşturma başlatıldı.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan konuyla ilgili açıklama yapıldı.
Açıklamada, CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu hakkında dün bir televizyon kanalındaki canlı yayına bağlanarak yaptığı yorumlardan dolayı Türk Ceza Kanunu'nun 301. maddesinde düzenlenen "Türk Milletini, Türkiye Cumhuriyeti Devletini, Devletin Kurum ve Organlarını Aşağılama" ve 216. maddesinde düzenlenen "Halkı Kin ve Düşmanlığa Tahrik veya Aşağılama" suçlarından soruşturma açıldığı kaydedildi.
Kamuoyunda "Siha Sezgin" diye bilinen CHP milletvekili Sezgin Tanrıkulu, bir kez daha gündemde. Bu kez 15 köylüyü helikopterden aşağı atarak öldürdüler diye TSK'yı hedef aldı. Ancak dikkat çekici olan CHP'li vekilin iftiraları kadar, onu bağrına basan Kılıçdaroğlu'nun tavrı. pic.twitter.com/ZE7PVLvoCp— 24 TV (@yirmidorttv) September 9, 2023
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