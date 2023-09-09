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09 Eylül 2023 Cumartesi 15:15:00 - Güncelleme:09 Eylül 2023 Cumartesi 15:15:00

CHP'li Sezgin Tanrıkulu hakkında soruşturma başlatıldı

Kaynak: AA

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CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu hakkında bir televizyon kanalındaki konuşmasından dolayı soruşturma başlatıldı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan konuyla ilgili açıklama yapıldı.

Açıklamada, CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu hakkında dün bir televizyon kanalındaki canlı yayına bağlanarak yaptığı yorumlardan dolayı Türk Ceza Kanunu'nun 301. maddesinde düzenlenen "Türk Milletini, Türkiye Cumhuriyeti Devletini, Devletin Kurum ve Organlarını Aşağılama" ve 216. maddesinde düzenlenen "Halkı Kin ve Düşmanlığa Tahrik veya Aşağılama" suçlarından soruşturma açıldığı kaydedildi.

Etiketler : sezgin tanrıkulu soruşturma chp
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