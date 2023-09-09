CHP'li Sezgin Tanrıkulu hakkında soruşturma başlatıldı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan konuyla ilgili açıklama yapıldı.

Açıklamada, CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu hakkında dün bir televizyon kanalındaki canlı yayına bağlanarak yaptığı yorumlardan dolayı Türk Ceza Kanunu'nun 301. maddesinde düzenlenen "Türk Milletini, Türkiye Cumhuriyeti Devletini, Devletin Kurum ve Organlarını Aşağılama" ve 216. maddesinde düzenlenen "Halkı Kin ve Düşmanlığa Tahrik veya Aşağılama" suçlarından soruşturma açıldığı kaydedildi.